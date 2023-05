La película The Flash, de Andrés Muschietti, se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. En especial, debido a las declaraciones del Co-CEO de DC, James Gunn, sobre que la trama reiniciará el universo cinematográfico de la editorial. Un paso adelante de fundamental importancia en la reconfiguración de la línea cronológica de la irregular franquicia. Pero el largometraje es mucho más que una excusa para recomenzar un puñado de nuevas historias.

También es una posibilidad para mostrar diferentes versiones de personajes icónicos mientras la nueva fase llega a la pantalla grande. Y así ha sido con Batman y Superman, algo que ha sorprendido a los fanáticos. El primero tendrá hasta dos versiones en el guion de Christina Hodson, la encarnada por Ben Affleck y una variante multiversal con el rostro de Michael Keaton.

Por otro lado, el último hijo de Krypton estará ausente en The Flash, donde será sustituido por un miembro de su familia. Kara Zor-El, interpretada por la actriz Sasha Calle, será la más reciente adición al mundo live action de DC. Pero, a diferencia del personaje de Melissa Benoist en la serie Supergirl, apunta a una historia más complicada sobre la que hay varias teorías.

La importancia de una nueva historia

Todo parece indicar que se trata de una reinvención de la icónica figura, aunque conserve lo esencial de su historia. Lo que seguiría, en parte, la tradición en papel de la heroína. Con siete versiones, Kara tiene un origen muy similar en todas sus apariciones. Creada en 1959 por Otto Binder y Al Plastino, es la hija del tío de Superman, Zor-El y su esposa Alura.

De la misma forma que su primo, es enviada a la Tierra durante la destrucción de Krypton. Pero, en lugar de caer en brazos de una familia cariñosa, termina por viajar durante años en un sueño protector hasta su llegada al planeta. Lo que evita que envejezca o sufra algún cambio mientras su pariente se hace adulto.

Todo lo anterior parece no formar parte de The Flash. En sus avances, Supergirl jugará un papel fundamental en la aventura de Barry (Ezra Miller) en el multiverso. Pero no estará relacionada, al menos no de forma directa, con el célebre héroe de Metrópolis. De hecho, parece sustituirlo. Como se recordará, la película —siempre según los tráilers— muestra una invasión del General Zod (Michael Shannon). Un suceso de carácter catastrófico al que se enfrentará el héroe protagonista, junto con la pariente de Superman, hasta ahora desconocida en el Universo Expandido de DC.

Además, el aspecto del personaje en pantalla no coincide con el clásico, que la muestra rubia y con un traje muy parecido al de Kal-El. Con el cabello corto y oscuro, tiene más semejanza con Lara Lane-Kent, parte del contexto del videojuego Injustice: Dioses entre nosotros, del 2013. La que aparece dentro de la historia que acompaña a la experiencia en videoconsolas es la hija de Superman, que actúa como una heroína junto a su padre.

La historia que The Flash no contará

Pero es poco probable que la trama de The Flash sea una adaptación del argumento que rodea a Lara, en el que Clark, engañado por el Joker, asesina a Lois Lane, para ese momento embarazada. Enloquecido por el dolor, Superman termina por matar al criminal y se convierte en un dictador planetario que intenta imponer la paz por la fuerza.

Más adelante, tras una batalla contra su opositor Batman, el vencido héroe de Metrópolis cae en un profundo sueño. En él, experimenta una realidad alternativa en la que Bruce Wayne evita la muerte de su esposa y, al final, ambos se convierten en padres. La Supergirl de cabello negro es el resultado de esa imaginaria unión y esa es su única aparición en el mundo del cómic.

Nuevos rostros para una nueva generación de superhéroes

Una posibilidad algo más realista es que la misteriosa versión de Kara en The Flash sea Cir, también parte de la familia El. Obra del guionista Steven Seagle y el dibujante Scott McDaniel, debutó en 2003 en el cómic Superman: The 10 Cent Adventure N.º 1.

Su historia cuenta la llegada a Metrópolis de una misteriosa joven con los mismos poderes de Clark. Además, con un apreciable parecido físico con él, incluyendo el cabello negro y los ojos claros. Lo que coincidiría, al menos en parte, con la apariencia del personaje de la película The Flash. Al preguntarle sobre su origen, declara ser la hija del héroe de la capa roja.

Según sus propias palabras, su nombre es Cir y es la hija de Clark y Lois en un futuro distante. Más adelante, se comprueba que no está emparentada con ellos y su identidad vuelve a ser un misterio. Al parecer, tampoco es descendiente de la familia El y, aunque Superman la acepta como su pariente, no hay un vínculo claro entre ellos.

La misteriosa heroína de The Flash

Sin duda, la apariencia del personaje es muy semejante al mostrado por la venidera película The Flash. Pero es poco probable que la historia forme parte del guion. En el multiverso de DC, la línea de tiempo del personaje fue borrada y, como consecuencia, sus orígenes desaparecieron de todo registro.

Una circunstancia que provoca que ella misma no recuerde quién es. Lo que podría contradecir las imágenes que muestran a la figura encarnada por Sasha Calle, con un traje idéntico al de Superman. Algo que indicaría que, al menos, conoce el origen en el destruido Krypton.

La promoción de la película de The Flash ha sido cuidadosa para no revelar por completo la identidad de su enigmática y poderosa heroína. ¿Podría ser una mezcla de todas las variantes anteriores de la figura en la historia de Superman a lo largo de las décadas? ¿Un personaje creado únicamente para la pantalla grande? Aún tendremos que esperar un poco para conocer la respuesta.

