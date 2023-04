A poco más de un mes para el estreno de The Flash, Warner Bros. Discovery presentó otro tráiler de la película protagonizada por Ezra Miller. Dentro de las producciones del cine de superhéroes, este es el largometraje más importante del año. Se trata de la cinta que reiniciará el Universo Extendido de DC.

Aunque la industria del cine lleva meses esperando por The Flash, la película pudo haber no llegado a las salas de cine. Durante el año pasado, debido a los problemas personales de Ezra Miller, se estudió la posibilidad de desechar el largometraje. La producción había entrada en una serie de polémicas de las que no parecía capaz de salir, mientras el Universo Extendido de DC tampoco atravesaba la mejor racha.

Lo último no ha cambiado. El Universo Extendido de DC se encuentra en una reestructuración. Pero la dinámica de The Flash sí mejoró de forma notable. Entonces, ocurre este presente en el que es anunciada como una producción clave para entender qué pasará más adelante dentro de la franquicia.

El nuevo tráiler de The Flash

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en los avances de The Flash es la presencia de al menos dos variantes de Batman y la confirmación de Supergirl (Sasha Calle). Se trata de un combinado de superhéroes que tendrá que intervenir en una línea temporal que les puede resultar ajena. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que otras realidades entren en conflicto.

En este nuevo adelanto, estos personajes vuelven a tener un papel relevante. Las variantes de Batman que han sido presentadas son las interpretadas por Ben Affleck y Michael Keaton. Estas aparecieron en adaptaciones previas del personaje. En esta película, Barry Allen (Ezra Miller) llega a una realidad temporal en la que su mamá sigue con vida. Esto detonará una búsqueda personal que, a su vez, influye en otros momentos.

Este tráiler fue anunciado en la CinemaCon, el evento en el que distintas productoras están presentando novedades en relación con sus principales proyectos cinematográficos y televisivos. Dentro del Universo Extendido de DC, la película protagonizada por Ezra Miller es la propuesta más importante. El estreno de The Flash está programado para el 16 de junio de 2023.

