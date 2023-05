The Flash sigue generando reacciones positivas, incluso antes de estrenarse en cines. Algunas personalidades de la industria, como Tom Cruise, han tenido oportunidad de ver la película y se han animado a valorarla de forma positiva. Uno de los últimos en hacerlo es un actor muy cercano al Universo Extendido de DC. Se trata de Henry Cavill, quien hasta este año interpretó a Superman en la franquicia.

The Flash, su producción y post-producción, ha estado marcado por la polémica. Durante un periodo largo de tiempo la producción estuvo en suspenso, e incluso circularon rumores sobre la posible cancelación de la película debido a los problemas personales de Ezra Miller. Sin embargo, la realidad actual del largometraje es muy distinta. Se espera que, dentro del género de cine de superhéroes, sea una de las cintas más importantes del año.

Incluso, convendría no descartar que termine posicionándose como la más relevante, si las críticas y la audiencia la valoran de forma positiva. The Flash representará el reinicio del Universo Extendido de DC. Ese que antes tuvo en Henry Cavill a un referente y que, tras la llegada de James Gunn y Peter Safran, ha experimentado un buen número de cambios, como la sustitución de este actor en el rol de Superman.

Sin embargo, mantiene relación con la producción del Universo Extendido de DC. De hecho, según reveló la actriz Sasha Calle, él ya vio The Flash y ya tiene sus opiniones sobre la cinta.

The Flash (2023)

Henry Cavill ya vio The Flash y esto es lo que opina

El hombre de acero, estrenada en 2013, representó el debut de Henry Cavill dentro del Universo Extendido de DC. En la película se enfrentó al General Zod (Michael Shannon). ¿Por qué esto último es importante? En The Flash, Zod regresa. Pero lo hace en un contexto muy distinto al de la cinta de Cavill.

Dentro de la realidad que planteará The Flash, la llegada del General Zod se producirá en un tiempo donde no existe Clark Kent y, por lo tanto, no hay un Superman para defender a la Tierra. Sin embargo, sí está Supergirl, quien en esta película es interpretada por Sasha Calle. Fue ella quien, durante la rueda de prensa global de la cinta, detalló que pudo estar en contacto con Henry Cavill y que este le comentó que ya vio el largometraje. ¿Le gustó? Según la actriz, “le encantó”.

Esto se supo mediante el periodista Damian Nakache, quien compartió a través de su perfil de Twitter la respuesta que la actriz le dio: "La pregunté si había hablado con algún Superman o alguna Supergirl para algún consejo y habló con Henry Cavill y Melissa Benoist. Henry ya vio la película y le encantó", explica.

AAAAA!!!! Le leyeron MI PREGUNTA a SASHA CALLE en la conferencia de prensa mundial de #TheFlash

.

Le pregunté si había hablado con algún Supermán o alguna Supergirl para algún consejo y HABLO CON HERNY CAVILL y MELISSA BENOIST!!! Herny YA VIO LA PELÍCULA y le encanto💣💣💣 pic.twitter.com/0G7ye75Bq6 — Damian Nakache - Hablemos De Cine (@HablemosdecineX) May 29, 2023

La reacción positiva de Henry Cavill se suma a la de personalidades como el ya mencionado Tom Cruise y Stephen King. Ambos vieron la película y la valoraron de buena manera. En The Flash, Barry Allen (Ezra Miller) viaja al pasado para intentar recomponer parte de su historia personal, marcada por la muerte de su mamá.

Sin embargo, terminará encontrando una realidad completamente distinta, advirtiendo que su decisión está afectando el correcto funcionamiento del tiempo. Para resolver ese nudo en el que se encuentra, contará con la ayuda de otra versión de Flash, la de Batman, con Michael Keaton volviendo al personaje, y la de Supergirl.

El estreno de The Flash está programado en cines para el próximo 15 de junio de 2023.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente