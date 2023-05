Barry Allen, quien en el Universo Extendido de DC es interpretado por Ezra Miller, es el velocista más famoso de todos los cómics. Pero bajo la identidad de Flash se esconden una serie de habilidades que van más allá de poder tocar el timbre del vecino sin ser descubierto, como cuenta el chiste. Dentro de sus potencialidades, puede que la más relevante sea viajar a través del tiempo, como se verá en The Flash. Esto es posible gracias al concepto speed force o “fuerza de la velocidad”, desarrollado por DC Cómics.

Por lo general, este concepto suele estar asociado casi de forma exclusiva con Flash. Sin embargo, conecta a todos los velocistas dentro del las historietas de DC. Sin haber entrado en contacto con la fuerza de la velocidad, el personaje puede ser rápido, pero no tanto como para entrar a la élite de aquellos que pierden hasta su sombra.

La speed force no tiene una gran bibliografía dentro de las historietas de DC que consultar para definirla. Pero hay una serie de pistas a través de las cuales se puede dar con un concepto claro. Algo que será importante porque, como sugieren los avances de The Flash, una de las variantes del personaje necesitará entrar en contacto con ella para poder tener las habilidades del personaje y ponerse en acción durante los distintos conflictos.

La definición de la fuerza de la velocidad

Para aclarar qué es la fuerza de la velocidad, es necesario explicar el concepto de materia oscura, una que no puede verse de forma directa, sencilla. Esta está compuesta, dentro de la narrativa ficticia del Universo DC, por partículas que pueden absorber energía, reflejar y hasta emitir luz. En el caso de los velocistas de la franquicia, es necesario un rayo para activarla.

¿Cómo es el proceso? Los velocistas, en su historia de origen, entran en contacto con la materia oscura y, al mismo tiempo, con un rayo. Cuando esto se produce, la materia oscura se funde con la energía del rayo, dándole a la persona sus habilidades. Esto es lo que se conoce, dentro del Universo DC, como la fuerza de la velocidad, una energía al alcance de muy pocos.

Algunos de los personajes que han entrado en contacto con ella son: Barry Allen, Wally West, Bart Allen, Johnny Quick, Jesse Quick y Max Mercury. En el caso puntual de Barry Allen, el manejo de la speed force es lo que le permite, como se puede ver en The Flash, viajar en el tiempo. Un detalle clave en relación con esta es que también se reconoce como una “cuasiubicación”. Es decir, la fuerza de la velocidad también puede ser entendida como un espacio dimensional que habita el velocista.

Su influencia en The Flash

La posibilidad de viajar en el tiempo será clave en The Flash. Así, el Barry Allen de Ezra Miller podrá ir hacia un espacio en el que se encuentra con una de sus variantes. En esta realidad, su familia aún no se ha desintegrado. Conviene recordar que este personaje está marcado por la muerte de su madre.

Pero, como suele ocurrir con los superhéroes que usan sus habilidades para asuntos personales, los hechos se salen de control. En The Flash, Barry Allen propicia cambios en realidades que ya habían sido presentadas a través del Universo Extendido de DC. Para intentar que todo vuelva a la normalidad conocida, necesitará la ayuda de su otra versión. No obstante, esta no ha entrado en contacto con la materia oscura ni ha sido tocado por un rayo al mismo tiempo. Es decir, no posee la fuerza de la velocidad.

Entonces, ¿cómo la alcanzará? De acuerdo con el adelanto, podría ocurrir a través de la ayuda de Batman. Lo que quizá sea uno de los momentos más relevantes de la película, pues los protagonistas podrían estar tan en riesgo como la realidad en la que se encuentran. La Tierra está en peligro y es necesario que distintos superhéroes se reúnan. Esto incluye a dos versiones de Flash que necesitarán sacar el máximo provecho de la fuerza de la velocidad para afrontar ese contexto.

