Pedro Pascal tuvo un breve pero importante paso por Juego de Tronos. El actor interpretó a Oberyn Martell, un personaje que experimentó una de las muertes más impactantes de toda la serie. Curiosamente, ese desenlace provocó que cientos de miles de fanáticos quisieran sacarse una selfie con el actor, lo que a la larga le causó problemas de salud.

En una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter, Pedro Pascal confesó que los fans querían repetir la mítica escena de la temporada 4. "Recuerdo que debido a Juego de Tronos y la forma en que murió mi personaje... la gente estaba muy interesada en tomar selfies con sus pulgares en mis ojos", dijo el actor.

"Al principio, estaba muy feliz por el éxito del personaje en el programa, y les dejé que lo hicieran. En Nueva York y en todos los lugares", reveló. Lo que no consideró es que permitir que una persona te tocara el rostro con las manos sucias tendría consecuencias. "Recuerdo que tuve una pequeña infección en el ojo y luego me detuve", mencionó.

La escena que dio origen a las selfies con los pulgares en los ojos ocurre en La Montaña y la Víbora, el octavo episodio de la cuarta temporada de Juego de Tronos. En él, un confiado Oberyn Martell se ofrece como campeón de Tyrion Lannister para el juicio por combate que deberá librar. El verdadero objetivo de Martell es vengar la muerte de su hermana y sus dos hijos, a manos de La Montaña.

Tras un intercambio de movimientos, Oberyn asesta un golpe letal y derriba a La Montaña. Lo que ocurre después ha sido objeto de memes durante años: la mirada horrorizada de Ellaria Arena tras ver cómo ser Gregor le aplasta la cabeza a su amado.

La carrera de Pedro Pascal despegó tras Juego de Tronos

Aunque Pedro Pascal alcanzó el estrellato con The Mandalorian, su participación en Juego de Tronos fue crucial para su carrera. Tras su paso por Westeros, el chileno interpretó a Javier Peña, un agente de la DEA que busca a Pablo Escobar en Narcos. Posteriormente, llegó el papel que le cambiaría la vida al ponerse el traje de Mandaloriano en la serie de Disney Plus.

En el campo del cine, Pedro Pascal ha participado en películas como Kingsman: El círculo de oro, The Equalizer 2 y Wonder Woman 1984. Antes de Juego de Tronos, el actor tuvo apariciones esporádicas en series como La Ley y el Orden, The Good Wife y Homeland. Entre todos sus créditos, tal vez los más extraños sean los de finales de la década de 1990, cuando Pascal adoptó el estereotipo darks en Buffy la Cazavampiros, NYPD Blue y Earth vs. the Spider.

La carrera de Pedro Pascal escaló aún más con The Last of Us, la serie de HBO basada en el popular videojuego de PlayStation. El éxito entre la audiencia garantizó una segunda temporada, en donde el actor tendrá que enfrentar un oscuro futuro junto a Bella Ramsey. Por ahora no existen detalles sobre la fecha de estreno, aunque la huelga de guionistas detuvo la producción podría enviarla hasta 2025.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente