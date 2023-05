Con el interés por la IA generativa por las nubes, OpenAI estaría preparándose para dar un giro muy interesante en su estrategia. Según reporta The Information, la startup de Sam Altman pronto podría lanzar una alternativa a GPT-4 de código abierto, con el fin de introducirse en la cada vez más competitivo ámbito de los modelos de lenguaje open source.

La decisión se habría tomado por la multiplicación de las herramientas potenciadas por inteligencia artificial de código abierto, muchas de las cuales se presentan como alternativas a ChatGPT. El informe no especifica las supuestas características del modelo en cuestión, aunque indica que es "improbable" que OpenAI lo haga tan capaz como GPT-4. Y tiene su lógica, considerando que podría atentar contra su estrategia comercial.

Tengamos en cuenta que OpenAI ofrece GPT-4 al público general mediante ChatGPT Plus, a cambio de una suscripción mensual de 20 dólares; en tanto que también vende el acceso a sus herramientas de IA a través de sus API. A todo esto, es importante recordar el coste brutal de desarrollar ChatGPT y mantenerlo operativo. Los californianos cerraron 2022 con pérdidas por 540 millones de dólares, y se estima que están gastando unos 700.000 dólares diarios solo para sostener la infraestructura que potencia a su chatbot.

Entonces, si la estrategia de OpenAI se enfoca en el desarrollo y la comercialización de soluciones propietarias, ¿por qué lanzar una IA de código abierto? Porque las alternativas open source han evolucionado muchísimo en los últimos meses, y cada vez hay más opciones para los ingenieros. Esto les permite crear sus propios modelos con gran nivel de sofisticación y a una fracción del coste que supondría trabajar sobre estructuras como GPT-4.

OpenAI volvería al mundo del código abierto con una alternativa a GPT-4

Como ya dijimos, es lógico pensar que OpenAI no lance un modelo de código abierto tan potente como GPT-4. No obstante, tampoco tendría sentido que presentara una variante mucho menos capaz, puesto que no generaría atractivo entre los desarrolladores. Más aún si consideramos los avances de la comunidad open source en lo que va de 2023.

En marzo pasado se filtró LLaMA, un modelo de lenguaje desarrollado por Meta, apenas una semana después de ser anunciado. Esto ha permitido que ingenieros en todas partes del mundo puedan estudiarlo, experimentar y evolucionarlo en nuevas herramientas. Todo esto, sin necesidad de gastar millones de dólares en hardware y sin requerir de bestiales cantidades de parámetros para entrenarlas.

A esto se le suma la reciente divulgación de un documento firmado por un ingeniero de Google, advirtiendo que tanto los de Mountain View como OpenAI podían perder la carrera por dominar la IA contra los proyectos de código abierto. En especial, porque ambas compañías se estaban distrayendo con la disputa entre PalM 2 y Bard contra GPT-4 y ChatGPT.

"Si bien nuestros modelos aún tienen una ligera ventaja en términos de calidad, la brecha se está cerrando asombrosamente rápido. Los de código abierto son más rápidos, más personalizables, más privados y, libra por libra, más capaces. Están haciendo cosas con 100 dólares y 13.000 millones de parámetros, que a nosotros nos cuesta lograr con 10 millones de dólares y 540.000 millones de parámetros. Y lo están haciendo en semanas, no en meses", afirmó el experto.

Por lo pronto, se desconoce cuándo lanzaría OpenAI su nuevo modelo de lenguaje de código abierto. Los de Sam Altman liberaron sus tecnologías de inteligencia artificial por última vez en 2019, por lo que será interesante ver cómo retoman ese camino. Una vez que su IA open source esté disponible, podemos estar seguros de que las comparaciones con GPT-4 no se harán esperar.

