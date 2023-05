Mark Hamill dice que no le gusta nada que una inteligencia artificial y otro actor den vida a la versión más joven de Luke Skywalker. Es la última de decenas de declaraciones un tanto controvertidas que el actor ha hecho a lo largo de los años.

Tras la muerte del personaje en Los últimos Jedi, Mark Hamill se desentendió de la franquicia tras un desacuerdo grande con la dirección creativa que tomó la saga. Pero tras una visita de Jon Favreau y Dave Filoni, donde le mostraron lo que harían en The Mandalorian, el actor decidió volver.

Pero no como la versión más vieja de Luke Skywalker, sino como una versión muy joven, realizado por medio de técnicas de deep fake e inteligencia artificial. Durante la grabación, Graham Hamilton actuaria exactamente como lo hizo el actor. Más adelante, en post-producción, se reemplazaría la cara del actor joven con la de Hamill, pero rejuvenecida. El actor, aparentemente, lo odio.

A medida que la tecnología avanza, las posibilidades de que veamos a actores mayores actuando en sus versiones más jóvenes es más probable. De hecho Bruce Willis ya vendió los derechos digitales de su cara para ser utilizadas en producciones futuras. Pero Mark Hamill no parece estar muy de encantado con la idea.

"No es normal verte así. La gente me dice 'ahora vas a poder hacer una serie completa de Luke tras el Episodio VII: Retorno del Jedi'. Pero yo digo 'No creo. Primero porque no necesitan contar todas esas historias. Pero si lo van a hacer, deberían buscar otro actor de edad apropiada para el proyecto".

Aunque a muchos les gustaría que siempre sea Mark Hamill, es verdad que hay actores mucho más jóvenes que bien podrían tomar el testigo. Uno de ellos, sin duda, es Sebastian Stan.

El regreso de Mark Hamill como Luke Skywalker en la película de Star Wars enfocada en Rey

Tras el anuncio de una nueva película de Star Wars enfocada en Rey, las preguntas de si Mark Hamill volverá a interpretar a Luke Skywalker como un fantasma de la fuerza van cobrando cada vez más fuerza.

Al respecto, el actor explicó que "una de las cosas que aprendes de trabajar con Lucasfilm tantos años es que todo es confidencial. Si estoy involucrado en esa producción, simplemente no puedo decírtelo. Y si no lo estoy, tampoco puedo decírtelo. Supongo que todos nos enteraremos al mismo tiempo".

