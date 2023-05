Guardianes de la galaxia: Volumen 3 es una despedida agridulce a la trilogía. Con referencias directas al cómic del cual proviene la historia, es la película más cercana al material original y, a la vez, la más oscura y compleja de una saga que inicialmente se distinguió por su humor despreocupado. En su despedida —tanto del Universo Cinematográfico de Marvel como de sus personajes— James Gunn exploró nuevos escenarios, dilemas y villanos. El viejo conocido de los cómics de Marvel, High Evolutionary, es uno de estos últimos.

La película cuenta con varios enemigos. Por un lado, Adam Warlock (Will Poulter) es una fuerza incontrolable que encarna el rencor de Los Soberanos hacia los Guardianes. Por otro, el mencionado High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) es una figura maligna especialmente peligrosa por su conocimiento sobre genética y manipulación biológica. Cada uno permite a Guardianes de la galaxia: Volumen 3 recorrer caminos distintos acerca de la naturaleza de la mal.

Pero, en especial, High Evolutionary, es uno de los personajes más curiosos del mundo editorial de Marvel. No solo por su larga trayectoria por distintos arcos e historias, sino también por encarnar un tipo de violencia relacionada con la exploración intelectual y el mal uso del conocimiento científico. En su llegada a la pantalla grande, James Gunn recuperó lo mejor de su historia. Lo que lo convierte en uno de los puntos centrales de Guardianes de la galaxia: Volumen 3 y podría asegurar su permanencia en la franquicia de superhéroes. Una posibilidad que lo uniría a varios escenarios a la vez.

Guardianes de la galaxia: Volumen 3, de Marvel Studios

La complicada historia del peligroso High Evolutionary

High Evolutionary fue mencionado por primera vez en The Mighty Thor #133, en octubre de 1966. Por entonces, el hijo de Odín lo describió como una presencia amenazante, que podía compararse con un dios debido a su avanzada inteligencia. No obstante, llegaría al mundo de las historietas un mes después, en The Mighty Thor #134. Creado por Stan Lee y Jack Kirby, fue presentado como un científico cuya investigación le llevó a modificar su cuerpo y su mente hasta convertirse en algo más que un ser humano.

Con el nombre de Herbert Edgar Wyndham, sus primeras apariciones en las historietas le mostraron como un ser codicioso y sin escrúpulos. Sin embargo, gradualmente se apartó del estereotipo del villano común y se convirtió en algo más complejo.

Chukwudi Iwuji como High Evolutionary en Guardianes de la galaxia: Volumen 3

En el año 1967, era ya considerado un científico obsesionado con la evolución, hasta el extremo de desarrollar un método para acelerar los cambios biológicos. Mientras cursaba estudios en Oxford, profundizó en el trabajo de Nathaniel Essex (conocido después como el Señor Siniestro) y llevó las conclusiones de éste a una nueva dimensión. En concreto, a la de cambiar la estructura genética de animales y combinarla con la de los seres humanos.

Finalmente, generó una raza híbrida antropomórfica, que consideraba un eslabón perdido entre el hombre y el mundo natural. Expulsado de la universidad como consecuencia de la falta de ética de sus investigaciones, Herbert logró esconderse antes de ser capturado y encerrado en prisión. El actualmente conocido como High Evolutionary huyó hacia un destino misterioso en el que poder continuar las exploraciones médicas que lo relacionarán con la historia de Guardianes de la Galaxia: Volumen 3. El lugar elegido fue el Monte Wundagore, que llegó recientemente al live action gracias a la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Un tenebroso recorrido hacia Guardianes de la galaxia: Volumen 3

Todavía con una apariencia semejante a la de un hombre, el personaje se estableció en la montaña y creó la llamada Ciudadela de ciencia. No solo se trataba de un espacio aislado y sin supervisión de ningún país: además era un sitio considerado mágico. Aunque en un principio Herbert dudó de las historias sobre el macizo de rocas, finalmente comprobó por sí mismo su poder. Como Wanda Maximoff, encontró los grabados físicos del Darkhold, que daban constancia de la relación del enclave con dimensiones desconocidas.

Para protegerse, el futuro High Evolutionary entrenó a las criaturas que había producido en laboratorio y las hizo guardianas del paraje. Por último, acometió su experimento más arriesgado y uno de los más extraños de la mitología editorial de Marvel. Originar, a partir de la experimentación con rocas, piedras y magia, un planeta autónomo, con la intención de brindar un hogar a los seres de su creación y tener un territorio propio sin intervención de ninguna autoridad de la Tierra o de cualquier otro mundo.

Su intención era que el nuevo cuerpo celeste se convirtiera en un paraíso natural, adecuado tanto para hombres como para cualquier criatura fugitiva que necesitara refugio. Bautizado como Wundagore II, y poco después la Contra Tierra, era una réplica de nuestro planeta, ubicada en el lado oscuro del sol. Por entonces, Herbert ya había cambiado su nombre por el de High Evolutionary y su aspecto no tenía relación alguna con el de un ser humano. En los cómics, tiene la piel roja y está cubierto de las modificaciones mecánicas que le permiten continuar experimentando con su cuerpo a niveles casi crueles.

High Evolutionary y la historia de origen de Rocket en Guardianes de la galaxia: Volumen 3

Pero el planeta artificial del personaje tuvo un final abrupto. Una de sus criaturas corrompió el equilibrio interno y empujó al resto de la población de bestias humanoides a que atacaran a su creador. High Evolutionary sufrió graves heridas y, en un intento por salvar su vida, aceleró la curación de su organismo hasta llevarse a los límites de un dios.

Es esta situación la que se toma como base para la historia de origen de Rocket y su vínculo con el nuevo villano en Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 . Aunque en los cómics el brillante mapache es creado por robots sintientes, en la adaptación cinematográfica es High Evolutionary quien ordena los experimentos en el animal para dotarlo de su inteligencia extraordinaria. Llevado al extremo por los crueles actos de su creador, será Rocket quien lo ataque al escapar.

Durante décadas, High Evolutionary sufrió una multitud de transformaciones y mantuvo variadas alianzas. Después de perder la cordura tras la pérdida de la Contra Tierra, llegó a estar relacionado con las historias de Thor. También con las de Adam Warlock —quien ha sido su aliado y contrincante— e incluso Los 4 Fantásticos.

Villano y héroe a la vez, la peculiar figura de High Evolutionary cumple un rol central en Guardianes de la galaxia: Volumen 3, aunque los sucesos del desenlace ponen en duda si será parte de las futuras historias del Universo Cinematográfico de Marvel.

