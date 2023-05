Aunque Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es el cierre de la saga dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, no es el fin para algunos de los personajes que han formado parte de esa narrativa. Es probable que, eventualmente, aparezcan en otros proyectos dentro de la franquicia. O al menos así lo sugiere un comentario que James Gunn realizó a través de su perfil en Twitter.

Mucho antes del estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la película ya se anunciaba como un cierre. La saga parecía haber dado todo de sí, dentro de la lógica de trilogías que se manejan en el Universo Cinematográfico de Marvel. Además, ya se sabía que James Gunn había asumido la dirección creativa del Universo Extendido de DC. Por lo tanto, no quedaba otra, era el momento de despedirse.

Sin embargo, no todos los personajes han dicho adiós al Universo Cinematográfico de Marvel. Uno de los que podría regresar es el Alto Evolucionador. Se trata de una de las figuras que ha sido mejor valorada en cuanto a críticas, con no pocos comentarios en señalando que es de los villanos mejor construidos en la franquicia desde Thanos. Teniendo en cuenta esto, en un contexto en el que no abundan los adversarios, podría tener sentido su continuidad.

La última entrega de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se enfoca en explorar el pasado Rocket (en voz de Bradley Cooper). En ese sentido, el Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji) tiene un estrecho vínculo con él. Por tanto, el desarrollo narrativo de cada personaje va de la mano con el del otro. Hacia el final de la película, no queda claro cuál será el futuro del villano.

James Gunn y el futuro del Alto Evolucionador más allá de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Chukwudi Iwuji como Alto Evolucionador en Guardianes de la galaxia: Vol. 3

En un punto del último tramo de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se puede ver brevemente a Drax (Dave Bautista) tomando el cuerpo del Alto Evolucionador y apartándolo del caos. Es un instante, pero fue confirmado por Miguel Ángel Acevedo Montserrat, artista de efectos visuales en la película.

Esto ha desatado teorías relacionadas con el futuro del Alto Evolucionador, especialmente sobre si el personaje continúa con vida o no. A propósito de esto, alguien en Twitter consultó a James Gunn al respecto. ¿Cuál la respuesta del director? La siguiente: “Para las personas que quieren el spoiler, lo que se señala en el artículo efectivamente está la película”.

Es decir, sí, el Alto Evolucionador sigue con vida. ¿Esto significa que volverá en una próxima producción del Universo Cinematográfico de Marvel? No hay confirmación al respecto. De momento, no se espera que el personaje tenga relación directa con otros proyectos. Sin embargo, en este contexto, es una opción que quizá podría explorarse más adelante dentro de la franquicia. Pero ya sin James Gunn.

A finales de 2022, James Gunn y Peter Safran asumieron como co-CEOs de DC Studios. El director es la máxima figura en cuanto a decisiones creativas relacionadas con el Universo Extendido de DC. Por tanto, su enfoque estará en esta franquicia. Resta ver si, en el futuro, algún aspecto de la historia del Alto Evolucionador sea explorado o si regresa como un villano dentro de otra saga.

