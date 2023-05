Microsoft está tratando de revitalizar el interés por Bing, y en cierto modo lo ha logrado tras integrarle características basadas en ChatGPT. Sin embargo, los de Redmond no se conformarían con los beneficios de la tecnología de OpenAI para ganarle mercado a Google, y por ello irían un paso más allá. Según reporta The Information, los de Redmond estarían dispuestos a convertirlo en el buscador predeterminado de Mozilla Firefox.

De acuerdo con el citado medio, Microsoft analiza realizar una oferta para ganar el contrato de Mozilla Firefox, que vence este año, y convertir a Bing en su nuevo buscador predeterminado. El informe cita a dos personas con conocimiento de la situación, aunque los detalles sobre la propuesta son realmente escasos.

Tengamos en cuenta que hoy Google le paga a Mozilla un porcentaje de los ingresos que genera por sus anuncios en línea. Aquí es donde los de Redmond se encontrarían con el primer obstáculo a sortear, puesto que el dinero que generan por los anuncios de Bing ni siquiera se asemeja al de Mountain View. Por ende, se estima que el acuerdo con los desarrolladores de Firefox debería negociarse bajo una estructura diferente a la actual. Y la adopción de la IA generativa, de la mano de GPT-4 y demás tecnologías de OpenAI, podría ser un punto de venta muy atractivo.

La gran pregunta es: ¿realmente le sirve a Bing ser el buscador por defecto de Mozilla Firefox? Y todo depende de cómo se lo mire. Nadie duda de que Google es el motor de búsqueda número 1 a nivel mundial, y eso no va a cambiar. En Microsoft lo saben, y son conscientes de que ni siquiera las mejoras que llegaron a Bing con ChatGPT alcanzan para desbancar a los californianos de su dominio en el sector.

Ciertamente, entonces, "robarle" el buscador de Mozilla Firefox no debería representarle una quita demasiado grande a la cuota de mercado de Google. Sin embargo, cualquier mejora del marketshare es potencialmente muy lucrativa para los de Redmond. Y allí radica el quid de la cuestión.

En febrero pasado, Phil Ockenden, director financiero de Microsoft, dejó en claro que Bing no necesita alcanzar a Google para generar brutales cantidades de dinero. "El mercado total posible de publicidad digital es de más de medio billón de dólares, y dentro de eso, aproximadamente el 40 % está en anuncios en buscadores. Por cada punto de participación que ganemos en ese mercado, hay una oportunidad de ingresos de 2.000 millones de dólares para nuestro negocio", aseveró en una presentación a inversores.

Llevar Bing a Mozilla Firefox podría ser muy lucrativo para Microsoft

Si Microsoft realmente convierte a Bing en el buscador predeterminado de Mozilla Firefox, podría abrir la puerta a una nueva fuente de ingresos muy importante. Claro que los usuarios seguirían contando con la opción de cambiar el motor de búsqueda a Google, DuckDuckGo, u otros. Pero también es una realidad que muchos usan el software tal como se instala y no modifican las opciones por defecto. Ya sea porque no saben cómo hacerlo, o porque simplemente no les importa.

Esto no significa que la única estrategia de crecimiento de Bing sea capturar nuevos usuarios "de rebote". Pero si cada nuevo punto de participación en el mercado de los anuncios en buscadores puede representar ingresos multimillonarios, los días de tratar de correr a la par de Google son cosa del pasado. Lo cual tampoco implica que Microsoft abandone sus intentos de querer hacerte saber que cree que sus productos son mejores que los de Mountain View. Está en su ADN, al fin y al cabo.

Llevar el nuevo Bing a Mozilla Firefox no sería la única estrategia de este tipo que los de Redmond analizan. Poco tiempo atrás se conoció que Samsung estaría estudiando incorporar el buscador de Microsoft como la opción predeterminada en sus móviles y tablets con Android. Un cambio que, de concretarse, podría resultar un duro golpe para Google. Según The New York Times, a los californianos les ingresan unos 3.000 millones de dólares anuales por las búsquedas realizadas desde dispositivos móviles de la marca coreana.

The Information indica también que Safari es otra potencial plataforma a la que podría apuntar Bing para ser su buscador por defecto. Si bien el navegador de Apple también usa Google como opción predeterminada, el vínculo vigente expira el próximo año. ¿Se animarán los de Satya Nadella a tratar de imponer su motor de búsqueda en los productos de su otrora archirrival?

También en Hipertextual: