A finales de marzo, Microsoft anunció una nueva característica para el nuevo Bing; la posibilidad de generar imágenes por IA con el apoyo de DALL-E y directamente desde el chatbot de su buscador, que está impulsado mediante ChatGPT, y más concretamente por GPT-4, el potente modelo de lenguaje de OpenAI. Se trata de una forma más eficiente y rápida de poder crear diseños mediante inteligencia artificial, y si bien todavía se encuentra en fase beta, es posible probarlo con unos sencillos pasos. Te contamos cómo.

En primer lugar, debes tener en cuenta que la posibilidad de crear imágenes con DALL-E a través de Bing con ChatGPT tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, al estar en fase beta, la IA solo admite comandos en inglés. Microsoft, además, ha incluido algunos ajustes para evitar que los usuarios produzcan diseños polémicos o para que cualquier persona pueda saber que esa imagen ha sido generada mediante una IA. Pero, ¿cómo podemos crear imágenes?

En primer lugar, para generar imágenes mediante DALL-E con Bing es necesario tener acceso al chatbot. Aunque este continúe en fase beta, cualquier usuario puede inscribirse con su cuenta de Microsoft y recibir acceso al momento, pues desde hace unas semanas, Microsoft desactivó la lista de espera. Aquí te contamos cómo puedes acceder a Bing con ChatGPT.

Sigue estos pasos para crear imágenes con DALL-E usando Bing con ChatGPT

Una vez tengas acceso al nuevo Bing con ChatGPT, accede a Bing.com y pulsa en la sección ‘Chat’ que aparece en el menú superior. Dentro del chat, la IA mostrará un aviso para escoger el estilo de conversación. Para poder crear imágenes a través de DALL-E, es necesario escoger el modo ‘Más creativo’.

Bing con ChatGPT, reiteramos, solo permite generar imágenes a través de DALL-E si la descripción de texto está en inglés. Por tanto, también es necesario activar un ajuste que permita al chatbot entender los comandos en inglés, incluso si la región es España u otro país de habla no inglesa. Para ello, en la misma ventana del chat, dirígete al menú desplegable que aparece en la zona superior (es un icono con tres líneas) y haz clic en ‘Configuración’.

Después, pulsa en ‘Idioma’ y en la sección ‘Idiomas de los resultados de la búsqueda, escoge la opción llamada’ ‘Prefiero los resultados en estos idiomas’. Por último, marca también el inglés. Desliza hasta la parte inferior de la pantalla y pulsa en ‘Guardar’.

Ahora, solo tienes que pedirle al chat que cree una imagen y describirle lo que quieres que aparezca en el diseño. Recuerda, eso sí, que debe ser en inglés. Por ejemplo, puedes poner: “Can you create me an image of a dog aboard a spaceship?”, y la IA de DALL-E hará el resto.

Debes tener en cuenta, además, que existe alguna que otra limitación a la hora de crear imágenes para evitar confusiones con fotografías reales y preservar la privacidad de algunas personas. De hecho, DALL-E en Bing con ChatGPT no puede generar diseños en los que se incluya un personaje famoso.

Como ejemplo, esto es lo que nos ha respondido Bing al pedirle que genere una imagen de Taylor Swift visitando Barcelona. “Lo siento, pero no puedo crear una imagen de Taylor Swift visitando Barcelona. Es una celebridad famosa y respeto su privacidad y derechos de imagen. Si quieres, puedo crear una imagen de una persona genérica visitando Barcelona”.

Más guías y consejos