La omnipresencia de Google es incontestable. Lleva años siendo el buscador de internet por defecto de más del 90% de internautas. Bing se queda en un testimonial 3%. Y Yahoo!, que a su vez utiliza el motor de Bing, no pasa del 1,2%. No es de extrañar que Microsoft haya combinado Bing con ChatGPT tras una millonaria inversión. Quiere ganarle a Google en un nuevo terreno, el modo chat de Bing, que parece contar con el favor de muchos: hacerle preguntas directas al buscador.

Buscar en internet es todo un arte. En la mayoría de ocasiones no basta con poner una o dos palabras clave. A veces hay que ir más allá, entrar en varios enlaces y hacer lectura en diagonal hasta encontrar lo que quieres. Si se trata de deportes, cine o música, buscadores como Google o Bing ya ofrecen resultados personalizados a partir de varias fuentes. Y la inteligencia artificial parece que permite ir más allá.

Así que vayamos al grano. Si ahora entras en Microsoft Bing, verás que el campo de búsqueda ha cambiado. Dice “Pregúntame cualquier cosa”. Puedes seguir buscando cosas como siempre. Introduciendo palabras o frases, hablándole a través del botón de voz o a partir de una imagen con el botón de Buscar con una imagen. Pero la novedad es la integración de Bing con ChatGPT, la herramienta de OpenAI Basada en GPT. Una IA conversacional que promete respuestas simples y organizadas.

El nuevo Bing con ChatGPT

En la página de presentación del “nuevo Bing” no se menciona a ChatGPT. Sí menciona a OpenAI, empresa responsable del ingenio. Pero está clara cuál es la principal novedad del buscador de Microsoft. Buscar cualquier cosa a partir de una pregunta que será respondida por una inteligencia artificial.

Ahora Bing va enfocado a que le “hagas preguntas reales”. “Obtenga respuestas completas. Chatee y cree”. Puedes hacer búsquedas normales, pero una vez activado el modo chat, lo que preguntes será respondido en forma de conversación con un texto resumido, listas y otros elementos que den respuesta a tu duda planteada.

Así, hay dos maneras de usar el nuevo Bing con ChatGPT. La principal, desde el cuadro de búsqueda. Simplemente haz preguntas y adelante. La secundaria, desde la pestaña Chat que ahora verás junto a las ya habituales pestañas de Imágenes, Vídeos o Mapas.

Así es el nuevo Bing en varios ejemplos

Aunque no puedas probar directamente el modo chat de Bing, sí es posible hacerlo indirectamente. A través de los ejemplos que Microsoft ha puesto a modo de guía para saber qué puede hacer por nosotros su IA conversacional. Bing con ChatGPT integrado puede pedir una receta de cocina, planear un viaje, buscar ideas para pasar el día con tu hijo, escribir un poema, escribir una historia o programar, son solo algunos de los ejemplos disponibles.

El campo de chat de Bing viene repleto de añadidos para que la experiencia sea lo más completa posible. Una vez realizada la pregunta, la respuesta irá apareciendo poco a poco. Igual que ocurría con ChatGPT en su modo online. A la derecha, verás preguntas similares a la tuya para inspirarte. Y a la izquierda sugerencias de cosas que le puedes pedir a Bing. Vamos, que además de como herramienta útil, puede servir para entretenerte encadenando búsquedas.

Un detalle interesante es que puedes indicarle a Bing si la respuesta te es útil o no. Para ello muestra dos botones. Uno de un puño con el dedo pulgar hacia arriba. Y otro con el pulgar hacia abajo. Y si pulsas en el desplegable podrás copiar la respuesta de Bing para publicarla en redes sociales, guardara en una nota o documento o mandarla por correo electrónico.

Por otro lado, como todo chatbot que se precie, incluye sugerencias para seguir la conversación iniciada con tu pregunta. Es decir, tras plantear una pregunta y obtener respuesta, tal vez quieras ahondar en el tema en cuestión. Para eso tienes preguntas sugeridas para ampliar la respuesta o, directamente, introducir lo que quieras pedir directamente en el chat.

El futuro que todavía está por llegar

Si nos limitamos al aspecto práctico, Microsoft ha hecho un buen trabajo. Y en tiempo récord. Ciertamente, parte de lo que ofrece su integración con ChatGPT ya estaba disponible en Bing con anterioridad. Sugerencias de temas, preguntas parecidas, organizar la información y las fuentes disponibles. Muchas mejoras que Microsoft ha ido introduciendo a lo largo de los años, pero que no ha logrado ganarse el favor de los usuarios, acostumbrados a Google.

El modo chat de Bing añade una opción más a todo el trabajo ya hecho. Más que una revolución, es una nueva manera de buscar información organizándola de una manera diferente, como una conversación escrita. Y aunque es cierto que es posible pedirle tareas como programar, resumir un texto o escribir una historia, está por ver hasta qué punto la IA conversacional de OpenAI será capaz de satisfacer esas peticiones correctamente. Eso y que la información que muestre sea también correcta y no incurra en errores.

Unirte a la espera de Bing con ChatGPT

El éxito nada inesperado de Bing con ChatGPT ha hecho que en Microsoft limiten su uso a los nuevos visitantes que está recibiendo su buscador estrella. Es decir, cuando entres en Microsoft Bing, es probable que no tengas activado el modo chat por muchas preguntas que hagas. En su lugar, tendrás que apuntarte a una lista de espera. Para ello tendrás que iniciar sesión con tus credenciales de Microsoft. Las que usas en Outlook, Windows, Xbox, Office y otras aplicaciones y servicios de Microsoft. Luego tendrás que esperar a recibir el aviso correspondiente.

En el futuro no debería ser así, pero en sus primeros días de uso, el pico de curiosos hace que Microsoft no quiera saturar ChatGPT y que el modo chat de Bing funcione como la seda. Ha invertido tiempo, esfuerzo y mucho dinero en rescatar Bing del olvido de muchos. De ahí que si quieres usar Bing con ChatGPT y no tienes paciencia, puedas hacerlo si accedes desde PC con “los valores predeterminados de Microsoft”. Lo que significa tener Microsoft Edge como navegador.

Otra posibilidad consiste en instalar la aplicación de Microsoft Bing para iOS o para Android. Una app que además de servir para buscar cosas, viene repleta de complementos y funciones adicionales como juegos, fondos de pantalla, traductor, calculadora matemática avanzada, integración con OneDrive, entre otros.

