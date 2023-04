Microsoft resucitó una de sus viejas tácticas para convencer a los usuarios que utilizan productos de la competencia. Su navegador Edge está mostrando una advertencia a quienes visitan la web de Bard, la IA de Google, invitándolos a que comparen los resultados con Bing. Por el momento, esta característica solo está disponible en la versión beta (Canary) y se despliega de manera aleatoria.

Descubierta por Vitor de Lucca, la web muestra el mensaje "Compara respuestas con el nuevo Bing impulsado por IA" al acceder a https://bard.google.com/. La advertencia dura unos cuantos segundos e invita al usuario a presionar el botón de Bing en la barra de direcciones. Al hacerlo, el navegador activa la nueva función de pantalla dividida y abre el buscador de Microsoft en una de ellas.

La estrategia de Microsoft es similar a los mensajes intrusivos que aparecen en la web de descarga de Chrome, aunque en este caso, la solución es más útil. No solo Edge promociona una característica recién lanzada, sino que también pone a prueba las capacidades de su buscador con ChatGPT. Para fortuna de Bing, la balanza se inclina a su favor en la mayoría de los resultados.

Mensaje que muestra Microsoft Edge en la web de Bard. Imagen: Vitor de Lucca

El problema de esta comparativa es que la experiencia de Bard es casi idéntica a la de ChatGPT. Cuando haces una pregunta, la IA de Google te responderá con un bloque de texto. Con Bing, las respuestas van acompañadas de enlaces a las fuentes de donde se obtiene la información. Sumado a eso, el chatbot ofrece ampliar los datos con preguntas de seguimiento.

Otro punto a favor de Bing es que puedes realizar preguntas en español, ya que Bard solo está disponible en inglés de Estados Unidos. Pese a tener una clara desventaja, la IA de Google explicó mejor la teoría de la relatividad en frases que un niño de 10 años comprendería.

Microsoft Bing vs. Google Bard: ¿cuál es mejor?

Bard no está disponible en español. Punto para Bing.

En términos generales, la comparativa deja mejor parada a la IA de Microsoft. Permite profundizar en las consultas, lo hace en español y ofrece enlaces a las fuentes. Otro punto a favor es que se pueden elegir tres estilos de conversación para obtener respuestas más creativas, equilibradas o precisas.

No obstante, es un tanto injusto comparar Bard con Bing, ya que son cosas diferentes. Si bien la opción de Microsoft integra la IA de OpenAI, no deja de ser un buscador. En todo caso, la comparativa más idónea a pantalla dividida tendría que ser Bard vs. ChatGPT.

Aquellos interesados en poner a competir las dos IA más poderosas podrán hacerlo con Edge Canary. La beta del navegador cuenta un acceso directo en la barra de direcciones para activar esta característica. En cualquier sitio, el ícono se muestra como un pequeño recuadro dividido, no obstante, este cambiará por un botón de Bing y mostrará el mensaje al acceder a la web de Bard.

Es muy posible que esta funcionalidad se ofrezca en la próxima versión de Edge. Es claro que a Microsoft nunca le ha incomodado añadir advertencias en sus productos para evitar que los usuarios se vayan con la competencia.

