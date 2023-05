En los últimos meses, Bill Gates se ha mostrado muy activo en el mundo de la inteligencia artificial. O, al menos, muy interesado en opinar o brindar su visión sobre el tema. Y no sorprende que haya sido nuevamente noticia, puesto que esta vez predijo que la carrera por dominar la IA se definirá cuando una empresa cree una solución que deje obsoletos a los buscadores y las tiendas en línea.

Las declaraciones del cofundador de Microsoft se conocieron en el marco de su participación en el evento AI Forward 2023. Según recoge Reuters, Bill Gates aseguró que la lucha entre las empresas del sector será por desarrollar "un agente de IA" que sea capaz de cambiar drásticamente la web como la conocemos en la actualidad.

El empresario puso el enfoque en tres elementos fundamentales que deberían verse impactados por esta inteligencia artificial revolucionaria y definitiva: los motores de búsqueda, la productividad y las compras en línea. "No tendrás que volver a un buscador web o a Amazon", vaticinó.

¿Será Microsoft una de las empresas capaces de desarrollar una IA de este tipo? Bill Gates dijo que se sentiría muy decepcionado si su compañía no fuera parte de esta carrera. No obstante, advirtió que una creación de este tipo no necesariamente debería provenir de una gran corporación. En efecto, dijo creer que existe un 50 % de posibilidades de que un cambio de tamaña proporción llegue desde una startup.

Bill Gates acumula predicciones sobre el futuro de la IA

Ya dijimos que Bill Gates se mantiene muy activo con sus opiniones y predicciones en el ámbito de la IA. A comienzos de este año, por ejemplo, aseguró que las plataformas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Dall-E o Midjourney, tenían el potencial de ser revolucionarias. Por entonces, las comparó con la web3 y el metaverso, y aseguró que ninguno de estos dos últimos sería lo suficientemente fuerte o masivo para lograr un impacto similar.

El exlíder de Microsoft también vaticinó que la inteligencia artificial será crucial para mejorar tanto el mercado laboral, como la medicina y la educación. Además, Bill Gates fue uno de los principales opositores a la idea de que se frene el desarrollo de modelos de lenguaje más potentes que GPT-4.

"Deberíamos tratar de equilibrar los temores sobre las desventajas de la IA —que son comprensibles y válidos— con su capacidad para mejorar la vida de las personas. Para aprovechar al máximo esta nueva y notable tecnología, debemos protegernos contra los riesgos y distribuir los beneficios a la mayor cantidad de personas posible", aseveró Bill Gates poco tiempo atrás.

Grandes cambios gracias a la inteligencia artificial

Si bien los avances en IA son muy veloces, todavía no está claro si una compañía puede erigirse como la líder absoluta del sector, como cree Bill Gates. Es cierto que OpenAI ha tenido una explosión en popularidad gracias a Dall-E y, principalmente, ChatGPT; pero está lejos de ser la única.

Pocos días atrás, Google aprovechó la conferencia I/O 2023 para demostrar que no se está quedando atrás en la materia. En tanto que firmas como Microsoft, Meta, Amazon, Alibaba, Baidu y muchas otras también ya han presumido sus esfuerzos en el área. Y no debemos olvidarnos del creciente interés por los proyectos de código abierto.

Es evidente que los motores de búsqueda tradicionales ya se han visto afectados por el furor de la IA generativa. Bing y Google están aplicando cambios muy interesantes de la mano de ChatGPT y Bard, respectivamente. Pero de allí a quedar obsoletos, existe una diferencia bastante grande. Lo mismo podemos decir sobre el comercio en línea. Quedará por verse si la tecnología avanza lo suficiente en los próximos años como para hacer realidad la predicción de Bill Gates.

