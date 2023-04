La evolución a pasos acelerados que ha mostrado la inteligencia artificial en los últimos meses está dividiendo la opinión de los expertos. Días atrás, más de 1.000 figuras del mundo tecnológico, lideradas por Elon Musk y Steve Wozniak, entre otros, publicaron una carta abierta pidiendo que se pause al menos por seis meses el desarrollo de modelos más potentes que GPT-4. Sin embargo, ya se han topado con la primera gran voz opositora: la de Bill Gates.

El cofundador de Microsoft salió al cruce de la solicitud realizada por sus colegas, y aseguró que frenar el entrenamiento de la IA no resolverá los desafíos que se plantean. En diálogo con Reuters, Bill Gates indicó que, según su punto de vista, se está equivocando el enfoque del supuesto problema que se pretende afrontar.

De acuerdo con el empresario, lo mejor sería analizar cómo sacar mejor provecho de los modelos de inteligencia artificial para terminar con las desigualdades a nivel global. Además, dijo que es muy difícil de entender cómo se haría para aplicar una pausa mundial al trabajo sobre tecnologías como GPT-4.

"No creo que pedirle a un grupo en particular que haga una pausa resuelva los desafíos. Claramente, hay enormes beneficios en estas cosas. Lo que tenemos que hacer es identificar las áreas difíciles. Realmente no entiendo a quién le están diciendo que debería detenerse. Tampoco, si todos los países del mundo estarían de acuerdo en detenerse, y por qué detenerse. Pero hay muchas opiniones diferentes en esta área", aseveró Bill Gates.

Bill Gates cruza a Elon Musk y otros 'expertos' por el desarrollo de la IA

Los comentarios de Bill Gates parecen tener su cuota de picardía. Después de todo, la carta abierta impulsada por Elon Musk y otros expertos estuvo dirigida a "todos los laboratorios de IA", aunque pareció direccionada a uno en especial: OpenAI. No por nada, la mención específica a GPT-4. De hecho, Sam Altman, su CEO, fue uno de los grandes ausentes en la nómina de firmantes. Algo que no es por casualidad, por cierto.

Como tampoco es casual que Bill Gates no crea que sea conveniente que se pause el trabajo sobre una tecnología sobre la que Microsoft hoy parece llevar ventaja. No olvidemos que los de Redmond han invertido muchísimo dinero en OpenAI y hoy están cosechando los primeros frutos, con la implementación de sus tecnologías en sus productos y servicios de alcance masivo.

Ojo, esto no quiere decir que Bill Gates solo se preocupe por cuidar los negocios de su compañía. El magnate y filántropo ha dicho en el pasado que cree que la inteligencia artificial es crucial para el futuro de la educación. Pero también para combatir el cambio climático y para lograr los próximos grandes avances de la medicina. Incluso cree que tecnologías como GPT-4 y ChatGPT pueden ayudarnos a trabajar menos.

Claro que el cofundador de Microsoft también reconoció la existencia de miedos lógicos sobre el desarrollo de futuros modelos de IA. Se refirió a ello en un artículo titulado La era de la IA ha comenzado, que publicó semanas atrás. No obstante, llamó a hallar un balance entre las distintas posturas sobre el tema.

"Deberíamos tratar de equilibrar los temores sobre las desventajas de la IA, que son comprensibles y válidos, con su capacidad para mejorar la vida de las personas. Para aprovechar al máximo esta nueva y notable tecnología, debemos protegernos contra los riesgos y distribuir los beneficios a la mayor cantidad de personas posible", aseveró por entonces.

También en Hipertextual: