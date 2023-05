Apple agrega hoy 20 nuevos videojuegos a Apple Arcade, la plataforma que permite jugar más de 200 títulos bajo una única suscripción. Entre los juegos nuevos se encuentran TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck y Cityscapes: Sim Builder, los cuales están disponibles únicamente en esta plataforma.

Todos los videojuegos disponibles en Apple Arcade se pueden jugar en todos los dispositivos modernos de la compañía, incluyendo el iPhone, iPad, Apple TV y Mac. El precio de la suscripción es e 4,99 euros mensuales con un mes de prueba. Además, al comprar un nuevo dispositivo de Apple, se obtienen tres meses del servicio gratis.

Los juegos que llegan hoy a Apple Arcade son:

TMNT Splintered Fate (Paramount)

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

WHAT THE CAR? (Triband)

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Chess Universe+ (Tilting Point)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

LIMBO+ (Playdead)

My Town Home - Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

TIME LOCKER+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Apple Arcade: sin compras dentro del juego, y sin publicidad

Desde su lanzamiento en 2019, Apple Arcade busca mejorar la experiencia de juego ofreciendo títulos premium que no muestran publicidad o no se deben de hacer microtransacciones para poder seguir avanzando. Además, todos los juegos pueden ser jugados por todos los integrantes de la familia, sin importar la edad.

En 2022 Apple Arcade agregó más e 50 juegos nuevos a su catálogo con más de 300 actualizaciones a los títulos ya existentes. Videojuegos como Jetpack Joyride 2, Angry Birds: ReloadedLEGO Star Wars: Castaways o Asphalt 8: Airborne+ recibirán mejoras a lo largo de mayo.

Además de la suscripción individual, Apple Arcade es parte de Apple One Individual (16,95 €/mes), Apple One Family (22,95 €/mes) y Apple One Premier (31,95 €/mes).

