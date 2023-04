Todo parece indicar que Guardianes de la Galaxia Vol 3 será el final de algunos de los personajes más importantes de la subfranquicia. El pasado noviembre de 2022, Dave Bautista (Draxx) anunció su retiro del personaje y ahora Zoe Saldaña ha hecho lo mismo en una entrevista concedida al Hollywood Reporter.

"No creo que es el final de los Guardianes, pero es el final para mí", explicó. El artículo también cuenta cómo fue el último día de Zoe Zaldaña en el set de la película. La actriz dio un discurso agradeciendo a todos los integrantes de la producción. Muchos de los cuales ha conocido por diez años. También agradeció a James Gunn por su paciencia, su guía y su amistad".

Según se explica en la entrevista, Gunn planeaba que Gamora, al que interpreta Zoe Saldaña, solo apareciera en una de las películas. Y estuvo a punto de matarla en la segunda. Finalmente, el personaje murió en Avengers: Infinity War, pero una versión de ella del pasado vuelve, aunque sin la conexión con el resto de superhéroes, y especialmente con Peter Quill (Chris Pratt).

¿Gamora (Zoe Saldaña) muere en Guardianes de la Galaxia Vol.3?

¿Esto significa que Gamora morirá nuevamente durante Guardianes de la Galaxia Vol. 3? No lo tenemos claro, y nos enteraremos cuando publiquemos la crítica de la película. Pero es probable que el personaje continúe, pero con otra actriz.

De hecho, Zoe Saldaña ha manifestado abiertamente su interés en que Gamora se mantenga y siga apareciendo en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero interpretado por otra persona.

Lo explicó durante una entrevista con Total Film: "Lo único que no quisiera es que Gamora desaparezca. Ha tenido un impacto muy grande con los fans, especialmente las mujeres y sobre todo mujeres jóvenes. Me encantaría que Marvel encuentre una forma de que la próxima generación de actores puedan interpretar a estos personajes".

Parte del motivo por el cual Zoe Saldaña habría dejado el papel es por las las largas sesiones necesarias para el maquillaje de Gamora.

"No le podría decir que no a nada, ¿pero el maquillaje verde? No me molestaría que eso no vuelva a suceder. Echo de menos a Gamora, sin embargo no echo de menos iniciar las sesiones de maquillaje de cinco horas que empezaban a las 3:30 de la mañana. Y los viajes al dermatólogo después", explicaba.

Es así como Zoe Saldaña se une a una larga lista de personajes que han dejado el Universo Cinematográfico de Marvel durante los últimos años. Robert Downey Jr (Tony Stark/Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Viuda Negra) y, aparentemente, Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Bruja Escarlata).

