Zoe Saldaña es una de las actrices más importantes y especiales de Hollywood. Ha estado presente en tres de las cinco películas más taquilleras de la historia: Avatar, Avengers: Endgame y Avengers: Infinity War. Siendo en parte responsable de la recaudación de más de 11.000 millones de dólares, un logro que ningún otro actor o actriz ha conseguido en la historia. Por lo que es inevitable preguntarnos si estará en más películas del Universo Cinematográfico de Marvel como Gamora.

De momento Zoe Saldaña participará en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 que se estrenará el próximo 5 de mayo de 2023. ¿Es esta la última película y la última vez que veremos a la actriz interpretando a Gamora? De hecho se ha adelantado que la película marcará un final para el equipo, causando mucha expectativa y despertando toda clase de rumores sobre el futuro de los actores y sus personajes.

Sobre ese tema, la actriz ha respondido una entrevista en Variety donde se menciona la posibilidad de que Saldaña interprete a Gamora en futuras producciones dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, a lo que ella responde:

"Nunca diré que no, ¿pero ese maquillaje verde? No me molestaría si eso no vuelve a suceder [risas]. Sí echo de menos a Gamora, pero no a las convocatorias a las 3:30 de la mañana, las sesiones de cinco horas de maquillaje y los viajes al dermatólogo después".

Por lo que, considerando lo sucesos en Avengers: Endgame y las palabras de la actriz, hay una posibilidad real de que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sea su última película de Marvel, lamentablemente.

El futuro de Zoe Saldaña y Gamora en el Universo Cinematográfico de Marvel

Uno de los motivos por los que se considera que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será la última película del equipo que se juntó por primera vez en 2014 es porque su director, James Gunn, dejará Marvel para encargarse del Universo Extendido de DC.

Pero es probable que Marvel Studios siga utilizando los personajes para futuras películas. Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars serán dos eventos importantísimos dentro de la franquicia y el rumor es que aparecerán todos, o casi todos, los superhéroes que hemos visto en el pasado. Gamora, definitivamente, es muy importante.

Además, se espera que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 marque lo próximos diez años de sucesos fuera de la Tierra dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y el personaje sin duda debería tener una participación importante. Pero también es verdad que podríamos llegar a verla de forma esporádica en alguna película o serie del futuro, pero sin una participación principal. Algo similar a lo que pasa actualmente con Samuel L. Jackson como Nick Fury. Aunque esto cambiará con el estreno de Secret Invasion, la serie que se estrena en Disney+ a principios de 2023.

Pero también cabe la posibilidad que el personaje muera o tenga un final en el que no volvamos a verla. Sobre todo considerando los eventos ocurridos en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, donde Gamora es sacrificada por Thanos, su padre, a cambio de la gema del alma.

Todo eso lo averiguaremos cuando Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrene el próximo 5 de mayo de 2023 en cines de todo el mundo. De momento podemos volver a ver a Zoe Saldaña en Avatar 2: el sentido del agua este próximo 16 de diciembre.