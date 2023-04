¿Sabías que todo lo que haces en internet deja una huella? Sí, como si estuvieses caminando por la nieve o en la arena. Cada búsqueda, cada movimiento, queda grabado en la memoria de la web. Este rastro se conoce como Huella Digital y muchas personas están comenzando a conocer su existencia gracias a vídeos de TikTok que se han hecho ampliamente populares, o artículos como este.

Pero, ¿qué es la Huella Digital y cómo puedes conocer la tuya? Pues bien, empezando por lo primer, se puede definir como la imagen de tu persona en internet. Una copia detallada creada a partir de tus hábitos de navegación. Entre estas, las páginas a las que entras, lo que haces dentro de ellas, los servicios que sueles consultar o el contenido que te gusta ver. También se agregan datos como tu dirección IP, tus credenciales de inicio de sesión y cualquier información disponible o asociada a tus cuentas.

Todo esto se empaqueta en las famosas cookies a las que todos los sitios web te piden autorización en forma de un molesto aviso al entrar por primera vez. Posteriormente, la web puede acceder a dichos paquetes y revisar todo lo que ha recolectado sobre ti.

En sí, la Huella Digital no es algo maligno. Se trata de un perfil de usuario creado por las webs y por tu navegador para acomodar tu experiencia en internet a tu medida. No obstante, el problema siempre está en el factor humano, no en las herramientas. Por esto, muchas compañías se han tomado la tarea de utilizar estos datos de forma maliciosa, vendiendo la información de cada persona sin su consentimiento.

Cómo puedes ver la Huella Digital de tu navegador

Existen varias formas para conocer tu Huella Digital en la web, o al menos desde tu navegador. Debido al tiempo que muchos de nosotros llevamos mucho tiempo navegando en internet, es complicado descifrar cuántas compañías conocen y han utilizado nuestra información para su propio beneficio. Sin embargo, existen diversas formas, aunque usualmente requieren de un desembolso de dinero para poder acceder, y el resultado variará según cuántas direcciones de correo electrónico tengas y cómo las hayas usado para navegar.

No obstante, el proceso para conocer la Huella Digital de tu navegador es mucho más sencillo y veloz, aunque no tan completo. Por supuesto, si sueles utilizar más de uno, tendrás que usar el servicio en todos ellos, así como también en tu móvil, el cual probablemente recolecta incluso más datos que tu ordenador.

Para saber la de tu navegador sigue estos sencillos pasos

El primero es entrar a la web AmIUnique. Este servicio se encarga de investigar la Huella Digital de los navegadores. Además, está orientado a ayudar a los desarrolladores en tareas como mejorar las defensas de sus productos frente a la recolección de datos. AmIUnique te deja en claro que plantará una cookie en tu navegador que tendrá una vigencia de 4 meses.

Huella Digital del navegador

En el segundo paso solo necesitas tocar el botón de View my browser fingerprint. Al hacer clic sobre él se abrirá una nueva pantalla. En esta puedes ver información que la web ha recogido acerca de ti, como el navegador que usas y su versión, tu sistema operativo, tu zona horaria y tu idioma. Todo esto, desde luego, como ejemplo de lo que otros sitios también recogen cuando los visitas.

Al bajar, podrás ver mucha más información acerca de tu navegador y tus hábitos.

Si no quieres que los sitios web almacenen tanta información sobre ti, existen algunas cosas que puedes hacer para evitar el rastreo. El uso de navegadores y buscadores como los que ofrece el servicio DuckDuckGo también son una buena idea, y además funciona en Android y iOS, y permite eliminar rastreadores de tus mensajes de correo electrónico.

