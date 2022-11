En la mayoría de ocasiones, las apps que usamos en el día a día no nos dejan muchas opciones en cuanto a la gestión de nuestra información personal. Sí, podemos elegir no compartir nuestra ubicación con ellos, o los ajustes de imágenes y vídeo, pero al final termina recortando la utilidad de la aplicación. Esto nos deja en una disyuntiva: ¿Deberíamos sacrificar nuestra privacidad en Android por la funcionalidad de una app que necesitamos? La respuesta es no, y es gracias a DuckDuckGo.

La famosa compañía ha lanzado una nueva función para los usuarios de Android. Llega bajo el nombre de App Tracking Protection, o Protección de Rastreo de Aplicaciones. Su utilidad es básicamente calcada a las funciones que lanzó Apple en iOS hace un tiempo, pero en esta ocasión para usuarios de Android.

Eso sí, la Protección de Rastreo de Aplicaciones propuesta por DuckDuckGo todavía se encuentra en etapa de pruebas, aunque ya ha alcanzado la beta abierta. Por esto, si quieres probarlo en tu dispositivo Android y dejar de sacrificar tu privacidad por un funcionamiento normal de tus aplicaciones, aquí te contamos qué es lo que tienes que hacer.

DuckDuckGo apuesta por la privacidad de todos los usuarios Android

En esencia, esta función de Protección de Rastreo de Apps detectará cualquier aplicación que intente enviar tu información privada a compañías de terceros. Asimismo, el equipo de detección está basado en la amplia librería recolectada por DuckDuckGo hasta la fecha, la cual es bastante amplia como podrás imaginar si conoces su historial.

¿Qué beneficios obtiene el usuario? Pues bien. Como te comentábamos, usualmente las aplicaciones te piden permisos que, de no conceder, dejará su funcionamiento ligeramente lastrado por obvias razones. Por ejemplo, no dar a Google Maps permisos de ubicación la hará casi inservible.

Lo que plantea DuckDuckGo es lo siguiente. Puedes dar a todas las aplicaciones los permisos que sean necesarios para funcionar. No obstante, la Protección de Rastreo de Apps estará corriendo en segundo plano, y detectando cuando las mismas quieran aprovecharse de tu bondad para compartir tus datos con compañías de terceros, ya sean anunciantes o de otra naturaleza. Automáticamente, este movimiento quedará bloqueado, protegiendo tu privacidad sin lastrar tu experiencia.

Cómo usar la Protección de Rastreo de Apps en tu dispositivo

Comenzar a usar esta función es algo bastante sencillo. Solo tienes que instalar el navegador móvil de DuckDuckGo en primera instancia, y posteriormente hacer lo siguiente:

Entra al navegador DuckDuckGo en tu dispositivo Android. Cuando te pregunte si deseas establecerlo como navegador por defecto, puedes responder con cualquiera de las opciones. No hay ninguna obligación. Una vez dentro, toca en los tres puntos en la zona superior de la pantalla. Entra a Ajustes. Aquí, ve a Protección de Rastreo de Apps. Toca en Continuar cuando aparezca un mensaje en pantalla. Después, activa la función. Te pedirá establecer una red local VPN. Acepta también.

En pocos minutos, ya tu nueva configuración de DuckDuckGo habrá quedado almacenada. A partir de ahora, la aplicación se encargará de bloquear los intentos de las aplicaciones por compartir tus datos con terceros. Si tocas sobre las apps en la lista, obtendrás más información sobre ella y qué información suele recolectar de sus usuarios.