La tercera temporada de ‘The Mandalorian’ ha sorprendido por relatar varias historias a la vez, incluida la redención de Bo-Katan y el resugir de Mandalore. Pero, la decisión llevó a la serie a lugares distintos: Din Djarin ya no es el protagonista de la producción

Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, ya no es el protagonista de The Mandalorian. La revelación, que no toma del todo por sorpresa a los fans de la serie, proviene del productor ejecutivo de la serie, Rick Famuyiwa. En una entrevista con IGN, confirmó que la historia dio un giro de argumento en su tercera temporada.

Si hasta ahora, la trama siguió las aventuras de Mando y su protegido Grogu, en los nuevos capítulos todo es mucho más amplio. En especial, al abarcar el contexto del resurgimiento de Mandalore y la redención de Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff). Lo que significa que el cazarrecompensas ya no es el único punto de atención del guion.

Durante su nueva entrega, The Mandalorian ha recibido algunas críticas debido al sorpresivo papel secundario al que Por momentos Din Djarin ha sido relegado. Pero para Rick Famuyiwa se trata de un proceso natural, que es parte de la evolución de la serie.

“Creo que es interesante el viaje que la producción ha llevado a cabo. Ahora estamos en un punto, en el que es inevitable preguntarse qué significa el título (de la serie). Bo-Katan Kryze posee el Darksaber. Había muchas expectativas alrededor que podría esperarse que sucediera al tenerlo Din Djarin. Pero lo sostiene la heredera. ¿Quién es el Mandaloriano (que menciona el título) en este momento? Entonces, estoy convencido de que podría ser cualquiera. Es un punto que (la serie) intenta definir en varias maneras distintas” Rick Famuyiwa

El terreno hacia el futuro de Mandalore y toda su civilización

Tal y como señaló el productor, el sexto episodio culmina con una impactante escena en la que Bo-Katan, finalmente sostiene el sable de luz negra. Como se recordará, en el cierre de la temporada anterior, Moff Gideon (Giarcalo Esposito), manipuló las circunstancias para que Mando pudiera obtener la mítica arma. Lo que convirtió al posible enfrentamiento entre este último y la exlíder de los Nite Owls en un hecho a tener en cuenta.

Pero después de todo, la complicada circunstancia terminó por resolverse de una manera pacífica. En el segundo capítulo de la actual entrega, la princesa Kryze salvar la vida del cazarrecompensas en las aguas vivas de Mandalore. Lo que terminó por ganar su derecho a sostener el símbolo de poder mandaloriano. Algo que hace frente a un grupo de su pueblo en el planeta Plazir-15, consolidando así su aspiración al trono.

Con una película en desarrollo que culminará los eventos de los personajes de The Mandalorian, la tercera temporada de la producción toma una importancia concreta. La de narrar los sucesos que llevarán no solo a su posible conclusión, sino también, el recorrido de sus personajes hacia un escenario por completo nuevo. Según trascendió, la cinta, dirigida por Dave Filoni, se considera un evento crucial para el futuro de Star Wars, el cual culminará la historia de Din Djarin y los argumentos de las series animadas Star Wars: Rebels y Star Wars: La guerra de los clones.

¿Es la nueva entrega de la historia de Mando un abreboca de lo que vendrá? Solo resta esperar por la conclusión de lo que parece una inédita etapa en la Space Opera más querida del cine.

