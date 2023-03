El Sonos Era 300 es el primer altavoz de alta gama de la compañía que han lanzado desde los Sonos Play:5, que está diseñado, especialmente, para escuchar música. Tras algunos años enfocados en lanzamientos de algunas de las mejores barras de sonido que hay en el mercado —como la Arc o la Beam— y dispositivos en gama media como los Move o Roam, vuelven con un producto que, en pocas palabras, me ha dejado con la boca abierta.

El Sonos Era 300 es la respuesta a un mundo de audio totalmente diferente a 2009, año en que se lanzó el Sonos Play:5 (antes ZonePlayer S5). Ahora hay un catálogo cada vez más grande de música en audio espacial y, con la llegada de plataformas de streaming, vemos cada vez más series y películas en casa, muchos de los cuales tienen sonido envolvente mezclado en Dolby Atmos para dar una experiencia más «de cine», aunque estés en tu sofá.

El nuevo altavoz responde a todas estas necesidades nuevas de sonido que tenemos hoy. Con un diseño donde la función gana sobre la forma, es un altavoz pensado desde su concepción para el audio espacial. El Sonos Era 300 incorpora cuatro tweeters: uno apuntando a la izquierda, otro a la derecha, otro hacia arriba y otro hacia el frente. Junto a dos woofers que se encargan de los graves. Todo esto en un tamaño de 16 cm de alto, 26 cm de ancho y 18,5 cm de profundidad. No es un altavoz muy grande, pero sí más que un HomePod, su competidor directo.

Pero sí, es capaz de llenar una habitación de audio o música. Y con Dolby Atmos que no es virtualizado, gracias a los altavoces que apuntan hacia arriba, la experiencia es tremenda.

Comprar en Sonos Sonos Era 300 El Sonos:Era 300 es el nuevo altavoz de alta gama de la compañía que no solo ofrece una calidad de sonido excelente, también tiene altavoces apuntando hacia arriba para dar una experiencia de sonido envolvente por medio de Dolby Atmos sin igual en su rango de precio. Además, pueden ser utilizados como altavoces satélite para un arreglo de cine en casa junto a la Sonos Arc y Sonos Sub, equivalente a un sistema 7.1.4, ⭐⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4.5 de 5.

Así suenan los Sonos Era 300

Mi primera experiencia con Sonos fue en 2010. Por primera vez probaba productos de audio de muy buena calidad, capaces de funcionar de forma independiente, sin las limitaciones del Bluetooth para escuchar música o sin tener que dejar conectado mi smartphone en un dock, como la mayoría de las soluciones de la época.

Luego, cuando se popularizó Spotify, los altavoces soportaron el servicio de streaming de forma nativa. Hoy es absolutamente lo normal, pero en aquella época fue una respuesta temprana y certera a nuevas tendencias en la forma en que escuchábamos música. Los en aquella época llamados ZonePlayer S5 ofrecían una calidad de sonido sorprendente, en un tamaño relativamente pequeño, que siempre funcionaba, porque estaban conectados a internet vía Wi-Fi. Nada de música que se interrumpe porque el smartphone se aleja del altavoz.

Los Sonos Era 300 engloban todos esos principios. Altavoces de alta gama, con muy buena calidad de sonido, en un producto que responde a una de las mayores tendencias del mercado en términos de sonido. Un dispositivo que te hará experimentar la música de una forma que probablemente nunca habías escuchado —salvo que tengas acceso previo a equipo con soporte no virtualizado de Dolby Atmos—, pero que también puede ser utilizado para una configuración de cine en casa, integrándolo con otros productos de la marca.

En este análisis nos vamos a enfocar en lo primero. Un análisis más a fondo del sonido como altavoces emparejados con unas Arc vendrá en otro artículo separado más adelante. El motivo por el cual tenemos que hacerlo es porque Sonos solo nos ha proveído de un altavoz Era 300 para la reseña, pero llegará un segundo en próximos días.

Para probar el sonido del Era 300 he usado una lista de canciones similar a la recomendada en mi reseña de los HomePod de segunda generación. Es una buena mezcla de diferentes tipos de música,

Sin Dolby Atmos:

Pagan Poetry – Bjork

Ordinary World – Duran Duran

Angel Dust – Mac Miller

Weird Fishes / Arpeggi – Radiohead

Dogs – Pink Floyd

Permanating – Steven Wilson

Hotel California (Live on MTV 1994 Remastered) – Eagles

Y algunos con sonido espacial activo:

Age of Anxiety I – Arcade Fire

Limelight – Rush

True Blue – Phoebe Bridgers

This is why – Paramore

Here comes the sun – Beatles

Man of the People – Steven Wilson

Of the New Day – Porcupine Tree

Cold Heart (PNAU mix) – Elton John + Dua Lipa

Take on Me (2015 remastered version) – A-Ha

Neon Rats – Moderat

Por tamaño, configuración y número de altavoces dentro del Era 300, el hardware se encarga de hacer la mayoría del trabajo con el buen sonido que emite el altavoz.

Por hacer una comparación: Lo que el HomePod carece por sus dimensiones y lo tiene que compensar utilizando con audio computacional, el Era 300 lo cubre, de sobra, gracias a su tamaño y número de altavoces, incluyendo los que apuntan hacia arriba.

Eso no significa que los Era 300 no emplee aspectos computacionales en su sonido. La posición en el ambiente donde se encuentre es importante y finalmente puede autoconfigurarse. Lo cual es una muy buena noticia, porque antes Sonos tenía que apoyarse en el TruPlay, una metodología un poco engorrosa. Implicaba que el usuario utilice su iPhone (no está disponible para Android) y caminando por toda una habitación moviendo el brazo de arriba hacia abajo durante unos tres minutos.

El Era 300 emite un sonido durante unos segundos y configuran el audio para adaptarse a la habitación y la superficie donde están ubicados. No es tan transparente como lo hace Apple —básicamente no hay que hacer nada, todo lo hace solo sin intervención alguna—, pero sin duda mejor que antes.

Por la posición de los altavoces dentro del dispositivo, un solo Era 300 ha sido suficiente para llenar de sonido una habitación grande donde he probado el altavoz. También ha sido capaz de mantener muy buena experiencia de reproducción en una situación complicada: poniéndolo sobre una mesa en la que rebota y retumba, potencialmente arruinando los bajos. Pero logra compensarlo bastante bien.

Una de las cosas que no hace el Era 300 es forzar sonido espacial en temas que no tienen mezcla Dolby Atmos. Pero por la posición de los altavoces a la izquierda y la derecha, el sonido estéreo es bastante amplio. Tanto que, por momentos, te olvidas que estás escuchando música desde un solo altavoz.

A muchas marcas les gusta usar la versión en directo del MTV Unplugged de los Eagles de Hotel California para mostrar la capacidad de sus altavoces. Entiendo el motivo: aun siendo una grabación en directo, la calidad de la mezcla está cercana a la perfección. Y siempre tendremos que agradecer a Ted Jensen por su trabajo.

Además, la grabación no está mezclada en sonido espacial, pero suena mejor y más envolvente que la mayoría de las canciones en Dolby Atmos. La canción suena bien en todos lados, pero hace brillar a unos buenos altavoces.

Los Sonos Era 300 no defraudan. Qué bien se escucha. Terminas convenciéndote de que el precio de los altavoces es muy bajo, considerando la gran calidad de sonido que tienen.

A mí me ha sorprendido mucho la capacidad que tienen los altavoces de separar cada uno de los instrumentos de forma tan clara. De sacar lo mejor de cualquier tema que esté mínimamente bien mezclado, y de llenar de sonido la habitación sin que tenga que subir el volumen al 80 %, saturándolo todo y haciendo desagradable la experiencia de escuchar música.

Nuevas formas de conectar e interactuar

Los Sonos Era 300, además de Wi-Fi cuentan con conexión Bluetooth para aquellos momentos en que no quede de otra. Es decir, cuando necesitas enviar audio de cualquier dispositivo a los altavoces sin pasar por toda la configuración necesaria, o cuando simplemente no hay internet disponible.

Además, tienen una nueva interfaz física sobre el altavoz para subir y bajar el volumen. Deslizando hacia la izquierda o derecha el dedo. Así mismo, los botones para iniciar, pausar la reproducción o para invocar al asistente de voz. Todos son táctiles y no hay movimientos físicos.

Además, la configuración inicial de los altavoces ha mejorado. Todo se realiza desde la app de Sonos en el smartphone. Es posible emparejarlo en estéreo con otro Era 300, pero no con otros altavoces de Sonos, por obvios motivos.

Para escuchar música con sonido espacial hace falta una cuenta de Amazon Prime Music o Apple Music, que aún no está activo, pero funcionará pocos días después de que los Era 300 se pongan a la venta.

¿Merece la pena comprar unos Sonos Era 300?

Un muy buen sonido como los del Era 300 no es económico. Los altavoces tienen un precio de 449 dólares, 499 euros o 10.999 pesos mexicanos. Es un precio significativamente mayor de su competidor directo, el HomePod, pero por lo que obtienes, sin duda, vale la pena.

Mi recomendación con este tipo de altavoces inteligentes es siempre comprarlos en pares, porque la experiencia es diez veces mejor que con uno solo. Eso sitúa la compra en 898 dólares, 998 euros o 21.998 pesos mexicanos. Es una inversión importante, no obstante realmente creo que ahora mismo, por ese precio, no hay nada mejor. Siempre hablando de altavoces inteligentes, claro.

Para mis los Era 300 han sido una grata sorpresa. No esperaba volver a sorprenderme con unos altavoces inteligentes en bastante tiempo. Sin embargo, Sonos ha logrado demostrarme una vez más porque son la marca que son y por qué tienen la reputación impecable que tienen, cuando se trata de dispositivos de sonido.

Una segunda reseña llegará más adelante, probando los Era 300 en el contexto de cine en casa junto a un Sonos Arc y Sonos Sub. Para así conseguir una impresionante configuración 7.1.4.

También en Hipertextual: