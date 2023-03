Una influencer ha desatado la indignación en redes sociales tras publicitar la operación de cambio de color de ojos que se ha hecho recientemente. Ella los tenía marrones y ahora muestra un bonito color azul. Con su publicación en TikTok parece estar publicitando una clínica española, por lo que se intuye que el procedimiento, utilizado por personas descontentas con la apariencia de sus ojos, es legal en nuestro país. Pero que no esté prohibido de momento no quiere decir que sea seguro.

De hecho, son muchos los expertos que se han lanzado a dar su punto de vista sobre las distintas técnicas disponibles para el cambio de color de ojos. Esta influencer señala que se ha sometido a una queratopigmentación, aunque en otros países, como en Estados Unidos, se recurre también a otras opciones, basadas en el uso de láser o la implantación de lentes coloreadas.

Ninguna es una buena opción y todas pueden traer graves consecuencias a largo plazo. Además, si nos paramos a pensar en el balance beneficio/riesgo de una intervención de cambio de color de ojos, no es necesario ser un experto en medicina para saber que lo segundo será mucho mayor que primero. Tener los ojos azules en vez de marrones no nos traerá ningún beneficio y la posibilidad de quedarnos ciegos es un gran riesgo.

¿Cómo se consigue el cambio de color de ojos?

En el caso de la influencer de TikTok, se ha sometido a un procedimiento de queratopigmentación. También conocida como tatuaje ocular, esta intervención para el cambio de color de ojos consiste en la inyección de tinta en la córnea del ojo.

Si bien es un proceso antiquísimo, que ya se usaba hace 2.000 años, no se ha logrado perfeccionar para que esté carente de riesgos. Esto se debe básicamente a que la córnea no es transparente por casualidad. Es necesario para que mantenga toda su funcionalidad. Por eso, al inyectar pigmentos en ella, pueden producirse problemas como el astigmatismo, que se caracteriza por problemas para enfocar las imágenes. Además, se puede ver afectada la visión periférica y nocturna y producirse sequedad ocular. Todo ello sin olvidar la posibilidad de infecciones.

https://www.tiktok.com/@danielasirena3/video/7206746168502619397

Otras intervenciones

Las otras dos opciones de operación de cambio de color de ojos se realizan mediante láser o implantación de una lente. La primera solo puede cambiar de ojos oscuros a azules. Esto se debe a que, mediante el láser, se quema la capa más externa del iris, donde se encuentra la melanina responsable de los ojos marrones o negros. Así, al quemarse parte de este pigmento, el ojo adquiere un tono más claro.

Ahora bien, esa melanina no desaparece. Los restos de pigmento pasan al humor acuoso, que se encuentra en la parte posterior del ojo. Este líquido no se drena fácilmente, por lo que se puede producir una obstrucción y, con ella, el aumento de la presión ocular y una mayor posibilidad de desarrollar glaucoma. A posteriori, esto puede ser tan grave como para terminar en ceguera.

Finalmente, existe la posibilidad de un implante. No obstante, esto también aumenta la probabilidad de padecer glaucoma o afectación de la córnea. Es cierto que esto se puede hacer con otros fines no estéticos. En esos casos, se puede valorar el balance beneficio/riesgo. Simplemente para obtener un cambio del color de ojos, no vale la pena.

En definitiva, si tenemos los ojos marrones y queremos llevarlos azules por un día, quizás podríamos recurrir a lentes de contacto con color. Pero los cambios permanentes mediante intervenciones quirúrgicas no son una buena idea. Por mucho que haya sitios en los que sean legales. Eso no implica necesariamente que sean seguras y la inmensa mayoría de expertos coinciden en que no, no lo son.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente