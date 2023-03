El año 2022 fue el del regreso a la experiencia cinematográfica en salas. Películas como Avatar 2: el sentido del agua y Top: Gun Maverick lograron devolver brillo al cine como espectáculo. No en vano, Steven Spielberg reconoció, durante el almuerzo de los nominados a los Premios Óscar 2023, que Tom Cruise salvó la industria. Al mismo tiempo, James Cameron demostró, con el éxito de la secuela de una de sus grandes películas, que todavía hay vida más allá de las franquicias de superhéroes.

Pero también fue el del triunfo de las producciones independientes. TÁR, Almas en pena de Inisherin y la premiada en Cannes El triángulo de la tristeza tuvieron una inusual relevancia en el gusto del público. Gracias al streaming, la mayoría lograron llegar a una mayor cantidad de audiencia. Lo que las llevó a convertirse en opciones de un tipo de cine más maduro y sofisticado.

No obstante, el evento más esperado ha sido la inclusión en la lista de nominados a los Premios Óscar 2023 de géneros que usualmente no forman parte de ella. Desde las 11 nominaciones que obtuvo Todo a la vez en todas partes, hasta las cinco de Black Panther: Wakanda Forever. El cuadro de seleccionadas dejó claro que hay una evolución apreciable en el punto de vista de los gremios votantes. También, que este quizás sea el año en que haya una sorpresa genuina entre los ganadores. ¿Podría una cinta de ciencia ficción ser considerada la mejor del año? ¿Vencerá un director desconocido a otro de gran renombre?

Además, el premio de la Academia 2023 se enfrenta a todo tipo de situaciones inéditas. Lo que incluye la investigación a la que se sometió la nominación de Andrea Riseborough por la cinta To Leslie. Igualmente, el escándalo alrededor de Michelle Yeoh por una publicación en sus redes sociales acerca de sus posibilidades de ganar la estatuilla.

¿Qué ocurrirá en el Dolby Theatre de Los Angeles este domingo? A continuación, te dejamos nuestras predicciones acerca de los ganadores de una atípica ceremonia que, seguramente, desafiará las expectativas y apuestas.

La reñida competencia por el Óscar 2023 a Mejor Película

Nominadas

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Avatar 2: el sentido del agua

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Entre las diez nominadas, la mayoría tuvo un interesante paso en la temporada de premios. No obstante, son cinco las que obtuvieron mayor relevancia entre los diversos círculos de críticos que suelen ser la antesala al resultado de los Óscar. Todo a la vez en todas partes logró una participación histórica en The Critics Choice Awards, con cinco galardones. Entre ellos, el de mejor largometraje del año.

También obtuvo el mismo reconocimiento en los premios PGA (Producers Guild of America por sus siglas en inglés) y en los DGA (Directors Guild of America Awards). Algo que se repitió en los SAG (Screen Actors Guild). En cuanto a los Globos de Oro, el honor fue para su elenco, que ganó las categorías de Mejor actor de reparto y Mejor actriz en comedia o musical.

En el único escenario en que no se destacó fue en la selección de Los British Academy Film Award (BAFTA, por sus siglas en inglés), que escogió a la cinta Sin Novedad en el frente como la más importante del año. De hecho, esta última — con su mensaje antibelicista y una impecable fotografía — es la verdadera competencia para el largometraje. Seguida muy de cerca por TÁR, aclamada por su frontal historia de incorrección política. Por último, hay pocas posibilidades de Óscar este 2023 para Elvis, de Baz Luhrmann, o Los Fabelman, de Steven Spielberg, que tuvieron un desempeño discreto en los diferentes premios del año. Lo mismo podría decirse de Avatar 2: el sentido del agua y Top Gun: Maverick, a pesar de su brillo comercial.

Por otro lado, El triángulo de la tristeza, Los espíritus de la Isla y Ellas hablan tienen también escasas posibilidades de imponerse a la gran favorita en la ceremonia de los Premios Óscar 2023. Cada una de ellas se ha enfrentado a la obra protagonizada por Michelle Yeoh durante la temporada de premiaciones y ha perdido. Por lo que es muy posible que la gran vencedora en el rubro sea la cinta de ciencia ficción Todo a la vez en todas partes, convertida en un fenómeno de crítica.

Mejor director, de la experimentación al homenaje

Nominados

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Todd Field por TÁR

Steven Spielberg por Los Fabelman

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza

Durante los últimos años, el Óscar a Mejor película no ha coincidido con el de Mejor director. Lo que hace más probable que, de nuevo, se produzca esta singular situación. Eso favorecería a Steven Spielberg por la dirección impecable y conmovedora de su biografía ficcionada Los Fabelman. El cineasta ya obtuvo el premio en Los Globos de Oro. Muy cerca le siguen Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes, que derrotaron al realizador en los Hollywood Critics Association Midseason Film Awards.

Sin embargo, tanto Martin McDonagh, por Almas en pena de Inisherin, como Todd Field, por TÁR, siguen siendo fuertes contendientes. En particular, el primero, cuya narración de una historia local que se hace universal sorprendió a la crítica. Entre los seleccionados, el danés Ruben Östlund, que ya fue homenajeado en Cannes, podría ser la gran sorpresa.

Mejor actor, la única categoría con un virtual ganador del Óscar 2023

Nominados

Brendan Fraser por La ballena

Austin Butler por Elvis

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Paul Mescal en Aftersun

Bill Nighy por Living

Brendan Fraser se considera el ganador entre los contendientes. No solo por su brillante actuación, sino también por simbolizar su redención en Hollywood. La película La ballena, en la que interpreta a un profesor de literatura aquejado de obesidad mórbida, le brindó la oportunidad de explorar sus conflictos personales.

El actor sufrió abuso sexual por parte de una figura prominente en Hollywood y, después, una lesión física que lo alejó del mundo del cine. Lo que convierte su nominación en una alegoría de considerable significado para la industria. Además, su interpretación ya le valió una estatuilla del premio Critics Choice Award y el SAG.

No obstante, tiene una férrea competencia por el Óscar en la figura de Colin Farrell, que levantó la Copa Volpe en el Festival de Cannes del 2022 como Mejor actor. También ganó el mismo rubro en el Globo de Oro, en la mención comedia y musical. Pero ambos podrían ser superados por Austin Butler, que logró el BAFTA en una decisión que apuntala su posible Óscar en 2023.

A pesar de su sensible retrato de un padre en un viaje de autoconocimiento en Aftersun, las probabilidades de Paul Mescal son pocas. Lo mismo que las del británico Bill Nighy y su encarnación de un enfermo terminal en Living.

Mejor actor de reparto, la reñida categoría de los Óscar en la que sobresale un largometraje

Nominados

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Brian Tyree Henry por Causeway

Judd Hirsh por Los Fabelman

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Aunque la crítica inglesa premió a Barry Keoghan con un BAFTA, es difícil que le pueda ganar el Óscar a Ke Huy Quan este 2023. El intérprete de Todo a la vez en todas partes es el que hasta ahora acumula mayor cantidad de premios. Eso incluye un Globo de Oro, un Critics Choice Awars, un SAG y un Indie Spirits Awars.

No es probable que Brendan Gleeson obtenga la estatuilla habiendo sido derrotado por su compañero de elenco en varias ocasiones. Para Judd Hirsch, que estableció un récord entre nominaciones — recibió la primera en 1980 y la segunda este año —, las probabilidades son pocas. Su papel no va más allá de un cameo Los Fabelman. En cuanto a Brian Tyree Henry, pasó lamentablemente desapercibido en la temporada de premios.

Mejor actriz, la competencia por el Óscar de 2023 entre dos grandes de la actuación

Nominadas

Cate Blanchett por TÁR

Ana de Armas por Blonde

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Michelle Williams por Los Fabelman

Por curioso que parezca, esta categoría resume las anécdotas más complicadas que rodean a la edición 2023 de los Premios Óscar. En primer lugar, está la nominación de Andrea Riseborough por To Leslie, sometida a investigación por la Academia. ¿El motivo? La campaña que llevaron a cabo entre el gremio de actores tanto la actriz como los productores de la cinta, en la que promocionaron directamente su candidatura. No se trata de algo ilegal o prohibido de manera expresa, pero sí suscitó preguntas sobre la ventaja que le valió a la artista.

Por otro lado, se encuentra el escándalo que rodea a Michelle Yeoh. La intérprete compartió en sus redes sociales un artículo de Vogue en el que se sugería que debía ganar por no ser una mujer caucásica. Aunque el contenido fue borrado de inmediato, causó la suficiente repercusión como para provocar una polémica considerable.

No obstante, eso no le resta mérito — ni tampoco oportunidades — a la actriz para levantar el óscar este 2023. Algo que ya hizo en los SAG y en los Spirits Awards. Pero Cate Blanchett obtuvo el BAFTA y también el Globo de Oro. En su caso, en el apartado de actuación en drama. Lo que equipara las posibilidades entre ambas. Con mucha menos oportunidad se encuentran Michelle Williams y la polémica Andrea Riseborough. Lo mismo podría decirse de Ana de Armas, a pesar de su vívida encarnación de Marilyn Monroe en Blonde. La película fue ignorada en la mayoría de las grandes premiaciones y, hasta ahora, la actriz española no ha logrado ningún galardón.

Mejor actriz de reparto, varios géneros poco usuales optan al Óscar en 2023

Nominadas

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Hong Chau por La ballena

Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes

Jamie Lee Curtis se considera la ganadora de la categoría tras lograr el SAG. Aun así, la vencedora de los Globos de Oro y del Critics Choice Awars, Angela Bassett, puede sorprender y obtener su primer Óscar en una categoría prominente para Marvel. Otro punto a tener en cuenta es que Kerry Condon obtuvo un BAFTA, lo que la convierte en una contrincante de peso.

En cuanto a Hong Chau, su brillante papel de amiga incondicional en La ballena podría sorprender en las apuestas. Del cuadro de actrices, la que tiene menos posibilidades de triunfar es Stephanie Hsu. A pesar de su villana temible en Todo a la vez en todas partes, su éxito en la temporada de premios ha sido discreto.

