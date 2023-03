El combate a cara descubierta entre Microsoft y Sony por la compra de Activision Blizzard y el futuro de Call of Duty, ha sumado un nuevo round. En un reciente documento publicado por la CMA del Reino Unido, los de Redmond aseguran que PlayStation tiene tiempo de sobra para crear su propia alternativa al popular shooter bélico en primera persona.

La afirmación de Microsoft se refiere específicamente al período de 10 años en el que se ha comprometido a lanzar Call of Duty en PlayStation, en igualdad de condiciones que en Xbox. La compañía estadounidense asegura que, durante dicho lapso, los japoneses dispondrían tanto del tiempo como de los recursos para crear un juego que rivalice contra la propiedad intelectual de Activision Blizzard.

Es evidente que los de Redmond han aprovechado sus intercambios con los reguladores británicos para lanzarles un dardo a los de Jim Ryan. Y el mensaje es claro: si la propuesta por Call of Duty no les convence, creen su propio juego y salgan a competir. «Microsoft considera que un período de 10 años es suficiente para que Sony, como editor líder y plataforma de consolas, desarrolle alternativas a CoD«, indican.

Pero la historia no termina allí. Los norteamericanos también consideran que el acuerdo por una década que han ofrecido a Sony abarca mucho más de lo que parece. En especial, al considerar tanto el soporte para la PS5 y su sucesora, como la retrocompatibilidad de futuros juegos de Call of Duty.

«El plazo de 10 años se extenderá a la próxima generación de consolas […]. Además, el efecto práctico del recurso irá más allá del período de 10 años, ya que los juegos descargados en el último año del acuerdo se podrán seguir jugando durante la vida útil de esa consola (y más allá, con compatibilidad con versiones anteriores)». Microsoft, sobre el futuro de ‘Call of Duty’ en PlayStation (CMA).

El futuro de Call of Duty sigue generando chispazos entre Microsoft y Sony

La discusión por el futuro de Call of Duty ha marcado el ritmo de las negociaciones regulatorias por la compra de Activision Blizzard. Y está claro que la tónica del debate la estableció Sony al sostener que Microsoft la perjudicaría con su supuesta intención de convertir al shooter en exclusivo de Xbox.

De hecho, en agosto de 2022, los japoneses advirtieron ante reguladores brasileños que ninguna otra franquicia AAA se le asemejaba en importancia. «Call of Duty es tan popular que influye en la elección de consola de los usuarios. De hecho, su red de usuarios leales está tan arraigada que, incluso si un competidor tuviera el presupuesto para desarrollar un producto similar, no sería capaz de crear un rival», aseguraron.

Por su parte, Microsoft ha tratado de desmentir la postura de PlayStation desde el comienzo. Brad Smith, presidente de la compañía, aseguró que dejar de ofrecer Call of Duty en la consola nipona sería «desastroso e irracional». En tanto que Phil Spencer ha dicho que su deseo es ofrecer la mejor versión posible del juego en todas las plataformas.

Los recientes acuerdos con NVIDIA y Nintendo parecen ratificarlo, aunque muchos creen que no es más que una estrategia de marketing. De hecho, hace poco les compartí por qué no tiene sentido llevar Call of Duty de forma nativa a la Switch.

Desde Redmond también sostienen que su gran objetivo es dar el salto a los juegos para móviles. De hecho, el propio Spencer adelantó que Xbox podría lanzar su propia tienda de aplicaciones en iOS y Android en 2024.

A la espera de definiciones

Más allá del palabrerío, ¿se animará PlayStation a desafiar a Microsoft y crear su propio Call of Duty en los próximos 10 años? Por lo pronto, el cruce de dardos persiste mientras los reguladores toman sus decisiones finales.

La CMA británica será la primera en dar a conocer su veredicto, el próximo 26 de abril. Mientras que la Comisión Europea ha postergado su definición hasta el 22 de mayo, aunque todo apunta a una aprobación. Las mayores dudas hoy están en torno a la FTC de Estados Unidos, que sigue sin mostrarse convencida de la transacción.

También en Hipertextual: