La Comisión Europea retrasó la decisión de la compra de Activision Blizzard luego de que Microsoft firmara acuerdos con Nintendo, NVIDIA y otras compañías. Según informa Reuters, el regulador europeo movió por tercera ocasión la fecha límite para aprobar (o negar) la fusión. La Comisión tendrá un mes adicional para revisar las soluciones propuestas por Microsoft para asegurar que Call of Duty estará disponible en múltiples plataformas.

El órgano regulador estableció que esperará hasta el 22 de mayo para decidir si autoriza el acuerdo de compra de 69.000 millones de dólares. Aunque la Comisión Europea no ha ofrecido detalles sobre su decisión, es evidente que tiene que ver con las soluciones propuestas por Microsoft.

Hace unas semanas, el Gigante de Redmond cerró acuerdos con Nintendo y NVIDIA para ofrecer Call of Duty y otros juegos de Activision por un plazo de 10 años. Posteriormente, la tecnológica firmó por 10 años con Ubitus y Boosteroid, dos plataformas de juegos en la nube. De acuerdo con Brad Smith, presidente de Microsoft, estos contratos garantizan que el popular shooter llegará a más personas y dispositivos que antes.

Aunque la Comisión Europea aplazó la fecha límite, algunas fuentes aseguran que aprobará la compra. Hace unas semanas, Reuters reportó que el regulador daría el visto bueno a la adquisición tras considerar que los pactos con Nintendo y NVIDIA resuelven el conflicto. Pese a que estos fueron considerados como un truco publicitario en la guerra contra Sony, los compromisos de 10 años serían suficientes para convencer a los reguladores.

Por lo pronto, Microsoft tendrá que esperar hasta el 22 de mayo para conocer el dictamen oficial de la Comisión Europea. En caso de aprobarse el acuerdo de compra, la decisión podría inclinar la balanza a favor de la tecnológica en otros territorios.

Microsoft se perfila para cerrar la compra de Activision Blizzard, pese a Sony

Según los rumores, la Comisión Europea podría aprobar la compra de Activision Blizzard, por lo que solo quedaría por sortear la CMA y FTC. Los dos reguladores se han opuesto a autorizar el acuerdo de fusión debido a que es anticompetitivo. Las quejas de Sony han surtido efecto en la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, quien sugiere a Microsoft que venda Call of Duty como mecanismo para garantizar la competencia.

De acuerdo con Michael Pachter, analista de Wedbush Securities, la aprobación de la Comisión Europea sería suficiente para que la FTC tomara el mismo camino. Si la CMA decide bloquear el acuerdo, Microsoft llevaría el caso a tribunales. Para cumplir con las leyes mientras se lleva el juicio, la tecnológica crearía Activision Blizzard UK PLC, una entidad independiente que mantiene el status quo.

Para el analista, las licencias de 10 años firmadas con Nintendo, NVIDIA y otras compañías son suficientes para convencer a los reguladores. Ninguna entidad podría obligar a Microsoft a ofrecer soporte más allá de 10 años, ya que no sabemos cómo será el hardware en 2033. «Microsoft no puede comprometerse a dar soporte a algo que no sabe cómo será y no existe un regulador que lo obligue a hacerlo», dijo.

La FTC anunció hace unos días que revisará los acuerdos con Nintendo y NVIDIA. El regulador considera que se tratan un movimiento intencionado, sin embargo, Microsoft no ha revelado los detalles específicos. La autoridad estadounidense quiere conocer el modo como se cumplirán los compromisos, así como los planes con otros juegos de Activision.

Al igual que la CMA, la FTC está buscando bloquear el acuerdo por todos los medios posibles. El regulador demandó a Microsoft en diciembre, aunque el pronóstico no es alentador para la autoridad estadounidense. Los abogados de Redmond aseguran que la tecnológica ha otorgado concesiones, al igual que ocurrió en otras operaciones millonarias como la compra de Time Warner por parte de AT&T.

