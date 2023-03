Expediente X, una importante franquicia de la televisión contemporánea, volverá con una nueva producción. Así lo anunció su creador, Chris Carter. Durante la conmemoración del aniversario número treinta de la serie, Carter pasó por un pódcast en el que explicó parte del nuevo proyecto. El detalle más relevante es que lo encabeza Ryan Coogler, quien viene de dirigir la saga de Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El primer episodio de Expediente X se estrenó el 10 de septiembre de 1993. Esa temporada inicial tuvo un total de 24 capítulos y se estima que fue vista, en promedio, por 11 millones de personas. Luego de esta, hubo diez temporadas más y dos películas. Antes del anuncio de Chris Carter, lo último que se pudo ver de la producción se estrenó el 21 de marzo de 2018.

Chris Carter explicó que el nuevo proyecto no solo tendrá a Ryan Coogler como director, sino que también presentará a un elenco renovado. A juzgar por esto, es probable que se trate de un relanzamiento de la franquicia Expediente X. Aunque aún no está claro en qué formato llegará.

¿Qué dijo Chris Carter

sobre Expediente X?

Chris Carter llevó a la televisión la historia de un par de agentes del FBI dedicados a explorar sucesos paranormales. A través de los capítulos, los personajes interpretados por David Duchovny y Gillian Anderson seguían una serie de pistas para dar con alguna conclusión. El pulso de los episodios era marcado por el suspenso y la fascinación de no pocas personas por aquello que está más allá de la lógica.

El creador, que en su momento se refirió a sí mismo como «una persona no religiosa, pero interesada en vivir experiencias religiosas», llevó esta idea a su serie. Lo hizo hasta el punto de convertirla en una producción de culto para varias generaciones, independientemente de que, con el tiempo, se fuera desgastando. Treinta años después del comienzo de ese viaje, Chris Carter pasó por el pódcast On the Coast, conducido por Gloria Macarenko. En este programa dijo lo siguiente, en relación con Expediente X:

“Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que retomará Expediente X con un elenco diverso. Tiene mucho trabajo por delante, ya que nosotros abarcamos mucho (a través de las 11 temporadas)”,

Repasando el desarrollo de su serie en el podcast, Chris Carter recordó que uno de los puntos fuertes de Expediente X era la conspiración. «Pero ahora el mundo está lleno de conspiraciones. Por eso creo que, en la actualidad, tendría que ser diferente”.

Así las cosas, Ryan Coogler tomará las riendas de una franquicia que fue cancelada en 2018. Lo hará con una buena reputación en su espalda, teniendo en cuenta que su trabajo como director de la saga Black Panther ha sido celebrado. En esta misma línea estuvo su labor en Creed, la primera entrega de la saga protagonizada por Michael B. Jordan.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna fecha de estreno ni quienes podrían ser los nuevos miembros del elenco para Expediente X; tampoco si este nuevo proyecto será otra temporada o una película. Teniendo en cuenta el perfil de Coogler, es probable que sea lo segundo, un largometraje. Sin embargo, no hay nada confirmado en este sentido.

