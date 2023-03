A pesar de todas sus controversias, Bing con ChatGPT se ha convertido en un auténtico bombazo para Microsoft. Lamentablemente, se ha visto limitado por un aspecto: para acceder a él, solo puedes hacerlo desde Edge, el navegador por excelencia de los de Redmond. Por esto, muchos usuarios se han quedado sin verle potencial que ChatGPT y GPT-4 puede ofrecer, ya que utilizan Google Chrome o Mozilla Firefox como navegadores principales en su día a día.

Pues bien, una extensión disponible en las respectivas tiendas de estos navegadores eliminan esta limitación de Microsoft. Al instalarla, Bing con ChatGPT creerá que estás accediendo a él desde Edge, por lo que podrás utilizar sin problemas el poder de GPT-4 con el navegador que prefieras.

Esta extensión es compatible con Google Chrome, Mozilla Firefox y otros navegadores que estén basados en Chromium. En pocos minutos podrás comenzar a disfrutar de las capacidades de Bing con ChatGPT, el chatbot de Microsoft que está despertando pasiones en el mundo de la tecnología.

Cómo utilizar Bing con ChatGPT en Google Chrome, Mozilla Firefox y otros navegadores

El primer paso será descargar la extensión Bing Chat for All Browsers. Puedes encontrarla en la Chrome Web Store, así como también en Firefox Browser Add-Ons. Sus creadores dejan un enlace a Github donde puedes descargar el paquete e instalarlo manualmente. Esto, por supuesto, en caso de que algo salga mal con los métodos tradicionales.

Una vez en la web, lo siguiente es muy sencillo. En el caso de Chrome, pulsa en el botón Agregar a Chrome. Si, por otro lado, estás usando Mozilla, toca en Add to Firefox. La descarga y posterior instalación de Bing Chat for All Browsers no debería tomar más de unos segundos, aunque puede depender de tu velocidad de conexión a internet.

¡Felicidades! Has liberado el poder de GPT-4 en cualquier navegador

Cuando se haya instalado, es el momento de proceder a utilizar Bing con ChatGPT. Puedes entrar al chatbot de Microsoft desde la web tradicional del buscador. También podrás hacer clic sobre el icono de la extensión en la barra de herramientas y posteriormente tocar en Open Bing Chat. Este botón abrirá automáticamente el modelo de inteligencia artificial para que comiences tus charlas con él.

En cualquier caso, cuando entres a Bing con ChatGPT, ya no debería aparecer la ventana emergente suplicando que accedas desde Microsoft Edge. A partir de este momento, el modelo de inteligencia artificial debería abrir con todas sus funciones, tal y como si lo estuvieses ejecutando en el navegador de los de Redmond.

Eso sí, recuerda iniciar sesión en el servicio de Microsoft —o crearte una cuenta, si todavía no lo has hecho— para poder utilizarlo. Si este paso ya lo has completado, lo único que queda por hacer es comenzar a hablar con Bing con ChatGPT y descubrir todo lo que tiene por ofrecer gracias a su integración con GPT-4.

