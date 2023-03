Aunque aún falta alrededor de un año para el estreno de Daredevil: Born Again, ya se van revelando detalles sobre la producción. Esta serie de Disney+ llegará a la plataforma después de la adaptación de Netflix titulada Daredevil, una de las mejores representaciones del cómic. Puede que, con base en esa reputación, se justifiquen algunas similitudes entre los elencos.

Daredevil surgió en un momento en el que las adaptaciones sobre superhéroes no tenían tanto peso como en la actualidad. Si bien en el año 2015 ya había comenzado el Universo Cinematográfico de Marvel y el Universo Extendido de DC también estaba presentando propuestas, no eran franquicias tan potentes como lo son hoy, especialmente la primera de ellas.

En este marco, la primera temporada de Daredevil, estrenada por Netflix, fue un relato que mostró las diversas caras de un personaje, Matt Murdock (Charlie Cox), atravesado por la necesidad de resolver los problemas que no podía atender como abogado. El resultado fue un alter ego capaz de despachar, a puñetazos, las amenazas que más lo inquietaban. Esa premisa fue suficiente, junto a una puesta en escena poderosa, para cautivar a una amplia base de seguidores.

Daredevil: Born Again llegará a Disney+ con ese prestigio de fondo, una especie de responsabilidad que obliga a proponer un producto cultural de calidad. Mientras se tienen esos episodios —serán un total de 18—, se puede revisar qué intérpretes de Daredevil volverán a sus personajes.

Los actores de Daredevil que estarán

en Daredevil: Born Again

Daredevil tuvo tres temporadas. La primera es considerada como una de las mejores adaptaciones de cómics. La segunda bajó el nivel de manera notable. Mientras que la tercera volvió a ser algo mucho más cercano al debut. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto?

La serie se convirtió en una producción de culto que cambió la vida para varios de sus actores. Estos, que ya tenían trayectorias prestigiosas, saltaron al gran público y lograron otro nivel de reconocimiento. De todos ellos, los que están confirmados como parte del equipo que estará en Daredevil: Born Again son:

Charlie Cox , que vuelve como Matt Murdock/Daredevil.

, que vuelve como Matt Murdock/Daredevil. Vincent D’Onofrio , quien regresa como Wilson Fisk/Kingpin.

, quien regresa como Wilson Fisk/Kingpin. Jon Bernthal, que volverá a encarnar a The Punisher.

Charlie Cox apareció por primera vez en Spider-Man: sin camino a casa y después en She-Hulk: Abogada Hulka. Vincent D’Onofrio debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en Ojo de Halcón. Por su parte, Jon Bernthal aún no tuvo un debut formal en la franquicia. Si no hay ningún cambio, este se producirá en Daredevil: Born Again.

¿Y los otros protagonistas?

¿Qué se sabe sobre Elden Henson, que interpretó a Foggy Nelson en Daredevil, y Deborah Ann Woll, la actriz que dio vida a Karen Page? Hasta el momento, no hay confirmación alguna sobre si estas figuras volverían a sus papeles o si serían sustituidas por otras. Algo que ya ocurrió con el personaje de Vanessa Fisk, la pareja de Kingpin.

En la serie de Netflix, fue interpretada por la actriz Ayelet Zurer. De acuerdo con información de THR, el papel de Vanessa Fisk será encarnado por Sandrine Holt. En cuanto a Elektra y quién cubrirá el rol, no hay novedades. Daredevil: Born Again fue clasificada como “R”, algo que la convierte en la primera producción del Universo Cinematográfico de Marvel en esa categoría. Su estreno no tiene una fecha confirmada, sólo el año: 2024.

