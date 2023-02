SpaceX ha tomado medidas para evitar que Ucrania utilice Starlink como un aliado en la guerra. De acuerdo con BBC, la empresa comandada por Elon Musk impedirá que el país en guerra le dé un uso bélico al servicio de internet satelital. La decisión llega luego de que Ucrania se aprovechara de la conectividad para controlar drones y ubicar tropas rusas.

Gwynne Shotwell, directora de operaciones de SpaceX, explicó que la empresa tomó esta decisión debido a que nunca ha sido su intención que el servicio se use con fines ofensivos. Shotwell mencionó que los documentos establecen que el internet satelital de Starlink no está diseñado para operaciones militares ofensivas o defensivas. «Hay cosas que podemos hacer y hemos hecho», afirmó la directiva en un evento efectuado en Washington.

La compañía dijo que el ejército ucraniano puede utilizar Starlink para fines típicos de comunicación. Si bien este ha sido clave para impedir que las ciudades azotadas por los bombardeos queden incomunicadas, Ucrania ha visto una oportunidad de oro para integrarlo a su estrategia ofensiva. Los soldados controlan drones para conocer las posiciones del enemigo, bombardearlo o incluso, combatir a drones rusos.

La decisión enfureció a algunos funcionarios de Ucrania, quienes criticaron la medida y exigieron a SpaceX que tome un bando. Mykhailo Podolyak, asesor de Volodímir Zelenski, mencionó en su cuenta de Twitter que, a un año de la invasión, las empresas deben decidir por sí mismas. «O están del lado del derecho a la vida libre y Ucrania […] o están del lado de la Federación Rusa y su «derecho» a matar y apoderarse de territorios», declaró.

Podolyak suavizó su postura más tarde y dijo que el suministro de cualquier arma o vehículos no es una señal de participación directa de los países donantes en el conflicto.

Starlink ha jugado un papel clave en la guerra de Ucrania

Desde los primeros días de la invasión rusa, el gobierno de Ucrania solicitó ayuda a Elon Musk para desplegar el servicio de Starlink en la región. A medida que escalaban los ataques, algunas zonas del país quedaban desconectadas debido a los bombardeos y el sabotaje. Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, lanzó un pedido de auxilio en Twitter, al que el mismo Musk respondió horas más tarde.

«El servicio de Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales van en camino» Elon Musk, 27 febrero de 2022

Si bien Starlink ha jugado un papel clave en el conflicto, su despliegue no está exento de polémicas. En octubre pasado, Elon Musk declaró que SpaceX no podía seguir financiando la operación del servicio en Ucrania. Según el magnate, la empresa no podía costear el envío de más terminales que consumen hasta 100 veces más datos que un hogar típico. Musk se retractó horas más tarde y dijo que continuarían ofreciéndolo, sin importar que pierda dinero.

Meses más tarde, Fedorov anunció que Ucrania sumaría 10.000 nuevas antenas de Starlink para que los ciudadanos, gobierno y fuerzas armadas pudieran conectarse a internet. El funcionario aseguró que si bien cuentan con el doble de terminales en funcionamiento, el nuevo cargamento serviría para estabilizar la conexión en situaciones críticas. «Ucrania puede subsistir un mes sin energía eléctrica, siempre y cuando puedan acceder a las redes móviles» dijo.

Pese a las ventajas que otorga el internet satelital de SpaceX, las antenas representan un riesgo de seguridad para los ciudadanos. Rusia cuenta con un dispositivo capaz de rastrear las terminales de Starlink, convirtiéndolas en un blanco para bombardeos. Elon Musk confirmó que el gobierno de Vladímir Putin tiene como objetivo interrumpir el servicio, ya sea por medio de sabotaje local o ciberataques.

