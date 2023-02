En diciembre, Amazon inauguró formalmente las entregas a través de Prime Air, su programa con drones. A primera vista, parecía la concreción de un plan que había requerido una década de desarrollo y que había estado más de una vez en el ojo de la tormenta. Sin embargo, sus resultados iniciales estuvieron muy lejos de ser espectaculares, puesto que durante sus primeras semanas en funcionamiento llevaron paquetes a menos de 10 hogares. Y mucho tendrían que ver las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

El magro inicio de actividad para los drones de Amazon se reveló a través de The Information, citando a personas vinculadas al proyecto. Si bien es cierto que Prime Air se lanzó, por lo pronto, en solo dos ciudades de Estados Unidos —Lockeford, California, y College Station, Texas—, los lineamientos de la FAA impedirían que las entregas aerotransportadas lleguen a un mayor número de casas, incluso dentro de las urbes en las que el servicio está habilitado.

Amazon ya ha solicitado que se le otorguen mayores libertades para el vuelo de los drones de Prime Air, pero las autoridades norteamericanas no están dispuestas a ceder con facilidad. Y algunas de las exigencias son tan drásticas que hasta resulta ridículo que la compañía dirigida por Andy Jassy haya aceptado comenzar a operar comercialmente bajo dichas condiciones.

Para empezar, tanto en California como en Texas, los drones de Amazon Prime Air no pueden realizar entregas en casas que se encuentran a más de 6,4 kilómetros de distancia de sus sitios de despegue. Pero completar su recorrido apegándose a las regulaciones de la FAA es un verdadero quebradero de cabeza.

La estricta regulación aeronáutica limita el funcionamiento de los drones de Amazon

Jordan Stead/Amazon

Los drones de Amazon no tienen permitido volar directamente sobre personas, ni tampoco sobre vehículos en movimiento (a menos que estén a más de 76 metros). Además, no pueden sobrevolar escuelas durante las horas de clase, ni sobre centrales eléctricas u otras áreas que sean consideradas de alto riesgo. Pero los dispositivos también tienen prohibido volar sostenidamente dentro de una franja lateral menor a 76 metros de las carreteras, ni tampoco pueden cruzarlas sin autorización.

De hecho, esto último es verdaderamente curioso. The Information indica que, a la hora de cruzar sobre un camino, al menos un empleado de Amazon debe oficiar de spotter para corroborar que ningún coche esté circulando en ese momento. Esto quiere decir que, al igual que con sus fallidos robots repartidores, los drones de Prime Air necesitan de asistencia humana directa para completar una labor pensada para realizarse de forma autónoma.

Pero esto no es todo. Las restricciones de la FAA también estipulan que ninguna persona puede estar a menos de 30 metros de los drones de Amazon durante cualquier instancia de vuelo. Esto significa que los clientes no pueden acercarse a los dispositivos para recibir sus paquetes, lo cual supone un problema en caso de que la entrega se realice en casas donde no hay suficiente terreno como para cumplir con la distancia prudencial.

Amazon Prime Air todavía está lejos del despliegue masivo

A 10 años de su anuncio, y a un mes de su lanzamiento formal, el panorama de Amazon Prime Air y sus drones está lejos de ser óptimo. Y si bien los desafíos que imponen los reguladores aeronáuticos no implican que el servicio ya esté condenado al fracaso, sí dejan en claro que la plataforma aún está muy lejos de un despliegue masivo.

También hay que tener en cuenta cómo pueden afectar los recientes despidos de Amazon a su plan de entregas con drones. Según Business Insider, los equipos de seguridad que operan en Lockeford y College Station, donde Prime Air ya está disponible, han sido «diezmados» por el recorte que afectó a 18.000 trabajadores de la empresa. La firma fundada de Jeff Bezos ha salido a desmentirlo enfáticamente, pero todavía se desconoce el alcance real de la medida.