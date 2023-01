Si eres de las personas que estaba esperando a la sucesora de la Nintendo Switch dentro del próximo año, como anticipaban algunos rumores, será mejor que moderes tus expectativas. De acuerdo a Bloomberg, los de Kioto están plenamente confiados en que pueden extender el periodo de vida de su hardware actual, en gran parte porque el proceso de producción ha mejorado significativamente.

Hoy en día, según el reporte, la compañía se ve capaz de distribuir 21 millones de unidades de la Nintendo Switch para el próximo año fiscal, el cual iniciará en marzo de 2023.

Cuando un fabricante de consolas de videojuegos realiza este tipo de movimientos en su línea de producción, es muy poco probable que introduzca una nueva generación. ¿Por qué? Porque el anuncio de un hardware renovado le robaría interés al producto que todavía se está comercializando.

Por lo tanto, podemos que intuir que, al menos durante los siguientes 14 meses, no habrá información oficial con relación a la sucesora de la Nintendo Switch.

La escasez de componentes quedó atrás

Uno de los motivos por los que Nintendo aumentó la producción de la Switch, siempre según la información de Bloomberg, es porque la disponibilidad de componentes se ha estabilizado. Hace un par de años, estábamos hablando de cómo la escasez de chips, provocada principalmente por la pandemia, había frenado la fabricación en masa de múltiples productos tecnológicos.

La propia empresa japonesa, en noviembre de 2021, reconoció que la escasez había golpeado la producción de la Nintendo Switch. Específicamente, fabricaron un 20% menos unidades de las esperadas. Además, advirtieron que los consumidores, probablemente, tendrían complicaciones para encontrar la consola en la época navideña.

En agosto de 2022, comunicaron una situación inédita en el ciclo de vida de la Nintendo Switch: las ventas de la consola no cumplieron con las expectativas. Pero no porque el mercado haya perdido interés en su propuesta, sino porque no podían satisfacer la enorme demanda.

No obstante, el panorama ha cambiado significativamente durante los últimos seis meses. Poco a poco, la línea de producción asiática se estabiliza, y las tecnológicas recuperan el ritmo de producción perdido en la pandemia. Hace apenas unas semanas, Sony dijo que la escasez de la PS5 finalmente ha terminado. Ciertamente, en muchos países ya es mucho más fácil encontrarla a su precio sugerido oficial.

Pese a todo, la sucesora de la Nintendo Switch viene en camino

El reporte anterior no significa, evidentemente, que Nintendo no esté desarrollando una consola de nueva generación. De hecho, esta misma semana, Nikkei dio a conocer que la gran N se encontraba negociando con sus proveedores para hacer realidad a la sucesora de la Nintendo Switch. Añadieron que, en el mejor de los casos, estará disponible hasta finales de 2024.

Shuntaro Furukawa, CEO de Nintendo, fue cuestionado sobre la existencia de un nuevo hardware. No obstante, el directivo se limitó a decir (vía The Gamer): «Queremos brindar un entretenimiento diferente de los demás». Es decir, la empresa mantiene su visión de intentar despegarse de la competencia introduciendo una experiencia de juego innovadora.

Eso sí, si nos apegamos a los reportes recientes sobre las características de la sucesora de la Nintendo Switch, parece que veremos una propuesta un tanto continuista. En Digital Foundry se hicieron eco de que la Nintendo Switch Pro fue cancelada, pero que una parte del hardware estará presente en una consola de nueva generación.

«Creo que en algún punto, internamente por lo que he podido hablar con algunos desarrolladores, estaba en planes una especie de generación intermedia o actualización de la Switch. Pero parece que eso ya no va a ocurrir», expresó John Linneman.

En el pasado se habló que la Nintendo Switch Pro apostaría por una resolución 4K, al menos mientras estuviese conectada al televisor. También, que tendrá soporte para DLSS, la tecnología de reescalado de NVIDIA.