Samsung Display, la división de la compañía surcoreana dedicada al desarrollo de pantallas, ha revelado un nuevo panel flexible capaz de girar hasta 360 grados que apuesta, además, por un mecanismo de bisagra muy diferente al que la firma ha estado incluyendo en sus smartphones Galaxy plegables.

El nuevo panel flexible, bautizado por Samsung como “Flex In & Out”, es capaz de doblarse hacia dentro, como ya lo hace el Galaxy Z Fold 4; o hacia afuera, como el Huawei Mate Xs 2. Esto, por tanto, permite escoger el diseño de smartphone más conveniente dependiendo de las necesidades de la persona. Por ejemplo, si un usuario no va a utilizar el dispositivo, puede doblarlo hacia adentro y —en cierto modo— ocultar completamente su pantalla. Si, en cambio, prefiere usar el teléfono con un formato más similar al de un móvil convencional, solo tiene que plegar el panel 360 grados hacia afuera hasta que quede en dos partes, y utilizar uno de los dos lados de la pantalla.

La pantalla, además, incluye una bisagra con un mecanismo de “gota de agua”, que ofrece diferentes ventajas frente a la bisagra que Samsung implementa en sus actuales modelos. Por un lado, hace que la arruga en la pantalla, que aparece cuando el panel está completamente abierto, sea menos pronunciada. Por otro, y según indica The Verge, hace que la pantalla esté menos tensa, por lo que suponemos que será más resistente

¿Llegará esta pantalla flexible al Samsung Galaxy Z Fold 5?

Imagen: The Verge.

Por el momento, Samsung Display no ha ofrecido detalles sobre la disponibilidad de este nuevo formato. No obstante, no sería extraño ver un diseño de pantalla similar en el Galaxy Z Fold 5. De hecho, los primeros rumores sobre este futuro plegable indican que la compañía apostará por una bisagra de “gota de agua” que precisamente es el mismo que mecanismo incluye el panel “Flex In & Out”.

En cualquier caso, que Samsung modifique su bisagra convencional por una de “gota de agua”, bautizada así porque hace que el pliegue del panel quede con forma de lágrima, no quiere decir que sí o sí incluya una pantalla flexible de 360 grados.

De hecho, otros smartphones, como el Oppo Find N2, tienen la misma bisagra y un panel que únicamente se dobla hacia adentro. Por tanto, Samsung podría apostar por este nuevo mecanismo simplemente para beneficiar al Z Fold 5 de diferentes ventajas, como una menor pronunciación de la arruga o una mayor resistencia frente a pliegues.