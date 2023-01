Durante la presente semana, la serie de The Last of Us, disponible en HBO Max, se robó todos los reflectores del mundo del entretenimiento. Su calidad, pero sobre todo su fidelidad al videojuego, atrajo el interés de una gran cantidad de personas. Para mantener el hype en la cima mientras se estrena el próximo episodio, los responsables de la producción están compartiendo algunos detalles interesantes que surgieron durante el desarrollo del proyecto.

Uno de ellos tiene que ver con la intro de ‌The Last of Us. Es habitual que las series de HBO tengan escenas introductorias que, a través de imágenes y música, perduren por mucho tiempo en la memoria de la audiencia. Lo hemos visto con Juego de Tronos, Succesion, La Casa del Dragón y Euphoria, por mencionar solo algunas. Entonces, el contenido creado por Craig Mazin no podía quedarse atrás.

Evidentemente, antes de elegir la intro que ya conocemos, y que muestra por medio de una animación cómo se desarrolla y esparce el Cordyceps —el hongo responsable de la infección—, hubo al menos otra propuesta sobre la mesa. En una entrevista con Collider, Craig Mazin, uno de los showrunners de The Last of Us, reveló cuál era su idea inicial.

La intención de Craig Mazin, en concreto, era mostrar un breve vídeo sobre cómo el Cordyceps infecta y controla a una hormiga hasta llevarla a la muerte. Curiosamente, en los primeros instantes del primer episodio de The Last of Us, un científico explica cómo el hongo actúa dentro del mencionado insecto. Por lo tanto, tenía sentido que poco después viéramos una demostración del suceso.

Cabe mencionar que la idea de Mazin, en realidad, no era algo nuevo. Existen múltiples documentales que han expuesto la aterradora escena del Cordyceps desarrollándose en varias especies de insectos. No obstante, el creativo pretendía seguir este camino para que los espectadores tuvieran una mejor idea sobre el comportamiento de un ser infectado. Nada que ver, eso sí, con cómo lo han imaginado en humanos.

¿Por qué se descartó esa intro? Sencillamente, porque a Neil Druckmann, el otro showrunner de The Last of Us y una de las mentes maestras detrás del videojuego, no le agradó demasiado la idea.

«Propuse la intro dos veces. La primera vez, [Neil Druckmann] dijo ‘ehh’. O podemos hacer el video. En el planeta Tierra, puedes ver una hermosa demostración de cómo funciona el Cordyceps, cómo se apodera de una hormiga. Te dice todo lo que necesitas saber. Decidimos hacer nuestro propio video de esa manera. Fue un poco aburrido de ver. Era como si estuviéramos en la clase de estudios sociales.» Craig Mazin.

Neil Druckmann fue sincero con él y le comentó: «Esto esta un poco raro». Craig Mazin, por su parte, reconoce que él tampoco se sintió emocionado viendo ese vídeo aterrador de la hormiga sufriendo. Posteriormente, se puso manos a la obra para crear otra propuesta, la cual debía terminar rápido, ya que el rodaje estaba a punto de terminar.

Al final, Mazin y Druckmann estuvieron de acuerdo en la escena animada que pudimos ver desde el pasado domingo (lunes en España). Más allá de su sorprendente apartado visual, igualmente es clave la aportación musical del argentino Gustavo Santaolalla, quien también hizo la sobresaliente banda sonora de la experiencia jugable. El tema principal de la serie, de hecho, es el mismo del videojuego.