Entre tantos elementos de The Last of Us que han sido aclamados por el público y la crítica se encuentra su banda sonora. El trabajo de Gustavo Santaolalla en los videojuegos de Naughty Dog ha sido motivo de elogios en todas partes del mundo, por lo que era lógico que también se trasladara a la serie recientemente estrenada en HBO y HBO Max. ¿Pero cómo nació el vínculo entre el compositor y los proyectos liderados por Neil Druckmann?

El artista argentino, dos veces ganador del Oscar, nunca antes había escrito música para videojuegos. Pero fue el arribo de sus composiciones a las grandes producciones cinematográficas de Hollywood lo que terminó abriéndole la puerta para sumarse a The Last of Us.

En 2013, previo al estreno de The Last of Us en PlayStation 3, Gustavo Santaolalla contó cómo se sumó a la iniciativa. El compositor explicó que la historia se remontaba a fines de los años noventa, cuando Michael Mann le pidió usar una de las canciones de su álbum Ronroco, de 1998, en la película The Insider (1999).

Dicho trabajo discográfico se caracteriza, justamente, porque todas las canciones son interpretadas por el artista con un ronroco, un instrumento de cuerdas típico de Sudamérica. El mismo que posteriormente el autor utilizó para componer la banda sonora de The Last of Us.

"Él [por Michael Mann] me presentó a Walter Salles, con quien hice Diarios de Motocicleta, y así de repente estaba haciendo música para películas. Y mi trabajo en el cine fue lo que llevó a Neil a contactarme para trabajar en The Last of Us", explicó Santaolalla.

Gustavo Santaolalla, The Last of Us y la música de los videojuegos

Antes de inclinarse por crear la banda sonora de The Last of Us, Gustavo Santaolalla recibió otras ofertas para ingresar al mundo de los videojuegos. Sin embargo, las desechó. El compositor creía que la música en la industria del gaming era una veta muy interesante para explorar. Pero entendía que lo apropiado era tomarse el tiempo necesario para elegir con qué proyecto dar su primer paso en el sector.

"Mi carrera está signada por elegir, por ser muy quisquilloso a la hora de elegir en qué me involucro. Cuando lo conocí a Neil Druckmann, me di cuenta de eso [The Last of Us] era lo que buscaba. Porque era un juego que cambiaba los paradigmas al combinar distintos géneros, con combate, supervivencia; y además de tener una gran historia, tiene una gran carga de emotividad. De hecho, como en las películas, mucha gente ha llorado jugándolo. [...] Y como mi música se caracteriza mucho por lo emocional, fue un emparejamiento perfecto", explicó el músico en 2020, antes del lanzamiento de The Last of Us Part II en PS4.

Más allá de su prolífico recorrido como músico, cantante, compositor y productor fuera del mundo del cine, la TV y los videojuegos, el impacto de The Last of Us sobre la carrera de Gustavo Santaolalla ha sido tremendo. Al punto tal que la música para el videojuego original de Naughty Dog ya es infaltable en su repertorio de presentaciones en vivo, llegando a interpretarla en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires.

Abriéndose a nuevos públicos

El furor por The Last of Us le ha dado un nuevo nivel de reconocimiento a Gustavo Santaolalla, especialmente entre los más jóvenes. Esto también ha permitido que quienes lo conocieron a través de los videojuegos puedan repasar el resto de su extenso recorrido musical, que se remonta hasta mediados de la década de 1960.

"Lo que me ha pasado con The Last of Us es que me ha conectado con otro público. Con una generación distinta. Con niños muy pequeños que tal vez hoy descubren que yo canto. Y me dicen: 'No sabía que cantabas, ¡qué bueno! Te conocí por el videojuego', y me fascina", aseguró.

Lo más impactante de la banda sonora de The Last of Us es que ha logrado trascender fronteras sin perder sus raíces sudamericanas. De hecho, Santaolalla reconoció que la canción principal del videojuego, que también suena en los créditos iniciales de la serie de HBO, está influenciada por la chacarera, un tipo de música muy popular dentro del folclore argentino.

"Está hecho en un ritmo de 6 x 8, que es un ritmo nuestro, de chacarera", explicó. Además, el artista aseguró que, al sentarse a componer el theme song, lo que finalmente llegó al videojuego fue la primera idea que salió de su cabeza. Sin embargo, no pudo explicar cómo eligió el instrumento musical que, en sus manos, ya se convirtió en leyenda: "Hasta el día de hoy no sé por qué lo primero que agarré fue el ronroco. Pero fue así".

La serie de The Last of Us tuvo un estreno extraordinario y ya es de los más exitosos de HBO. Pero no solo eso, puesto que se ha convertido en la adaptación de un videojuego mejor calificada de la historia.