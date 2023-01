Dungeons & Dragons es una propiedad intelectual sumamente valiosa en el mundo del entretenimiento. Ahora bien, más allá de los juegos de tablero y videojuegos, es cierto que poca relevancia ha tenido en el cine y la televisión. Sin embargo, eso está a punto de cambiar. De acuerdo a la información de Deadline, Paramount Pictures dio luz verde para producir una serie live action de Dungeons & Dragons.

Según su reporte, la serie de Dungeons & Dragons, que tendrá 8 episodios en su primera temporada, será exclusiva de Paramount+, una de las plataformas de vídeo en streaming que más ha crecido durante el último año. En gran parte, desde luego, por su oferta de contenidos originales. No obstante, la idea de la compañía es acelerar la producción de series exclusivas para atraer más suscriptores.

De momento, se sabe que Rawson Marshall Thurber, responsable de películas como ‌Red Notice, Skyscraper y ‌Un espía y medio, entre otras, escribió el guion del episodio piloto y también será el encargado de dirigir el primer capítulo.

La serie live action de Dungeons & Dragons será producida por Paramount Pictures y eOne. Este último es el estudio cinematográfico propiedad de Hasbro. Ellos emprendieron el proyecto desde el año anterior con la esperanza de que alguna plataforma se interesara en adquirirlo. Para su fortuna, varios servicios levantaron la mano, pero fue Paramount+ la que hizo una propuesta económica muy atractiva.

Tanto Hasbro como eOne priorizaron la serie de Dungeons & Dragons. Saben muy bien que la franquicia tiene una audiencia masiva y la probabilidad de éxito, si se hacen bien las cosas, es muy grande.

Cabe mencionar que Paramount Pictures y eOne ya han cerrado tratos en el pasado. De hecho, recientemente unieron fuerzas para producir el esperado filme live action de la misma franquicia. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez y Regé-Jean Page, se estrenará el 31 de marzo de 2023. A mediados de 2022 pudimos ver su primer y prometedor tráiler.

Dungeons & Dragons se suma a la oleada de series basadas en juegos

Así pues, hay dos puntos importantes que podemos destacar tras conocer este importante anuncio. Primeramente, es evidente que Hasbro quiere explotar Dungeons & Dragons en el cine y la televisión tan pronto como sea posible. El recibimiento de la serie, eso sí, estará condicionado por lo que ocurra con el largometraje. Si Honor Among Thieves no convence, la apuesta episódica quedará comprometida antes de ver la luz. Por ello la importancia de que la película cumpla con la calidad esperada.

Por otro lado, ha quedado claro que Paramount+ está siguiendo, hasta cierto punto, el mismo camino de Netflix y HBO Max. Estos servicios identificaron que las adaptaciones de juegos tienen el potencial para triunfar en otros sectores del entretenimiento; por ello vienen muchas en camino.

Netflix recientemente anunció la serie de Gears of War, aunque también están apostando por Castlevania, Assassin's Creed, Pokemon, League of Legends (Arcane), Cuphead, Sonic, Cyberpunk, Bioshock, Far Cry, The Division y Horizon Zero Dawn. HBO Max, por su parte, tiene los reflectores encima gracias a la serie de The Last of Us, basada en la popular franquicia de PlayStation.

Paramount+ no es del todo ajena a esta estrategia, ya que el año anterior estrenaron Halo. La serie, inspirada en el juego de Xbox y Microsoft, tuvo una recepción positiva entre los fans de Master Chief. El siguiente paso, entonces, será tirar la casa por la ventana con un ‌live action de Dungeons & Dragons.