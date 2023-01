Apple ha tenido una semana bastante movida tras la presentación de nuevos dispositivos. Nuevos MacBook Pro, Mac mini y hasta el HomePod tradicional se actualizaron. Sin embargo, en camino viene otra oleada de productos cuyo propósito es conquistar un mercado en constante crecimiento: el del hogar conectado.

Según la información de Mark Gurman, periodista de Bloomberg y la fuente más confiable sobre futuros productos de Apple, la compañía tiene en marcha el desarrollo de múltiples dispositivos inteligentes. Entre ellos, una pantalla para gestionar los equipos conectados en el hogar. Por lo tanto, sería una propuesta similar al Google Nest Hub o los Amazon Echo Show.

Básicamente, sería un iPad de menor precio y, por ende, con menos capacidades respecto al modelo estándar. La idea de Apple es que los usuarios recurran a esta pantalla para ajustar la iluminación o el termostato en casa, por mencionar solo un par de ejemplos posibles de configurar.

Incluso podrías montarla en la pared gracias a un mecanismo compuesto por imanes. Quizá herede la tecnología MagSafe que ya está presente en los iPhone y en los Mac.

Asimismo, la nueva pantalla de Apple igualmente daría prioridad a las funciones de comunicación. Por lo tanto, integraría una cámara para realizar videollamadas o llamadas de voz a través de FaceTime.

Gurman explica que, si bien este dispositivo ya está en desarrollo, no se descarta que Apple pruebe suerte con pantallas de mayor tamaño —por el momento, sin especificar sus dimensiones— en el futuro.

La mala noticia es que su iniciativa ha sufrido algunos aplazamientos y, en el mejor de los casos, la pantalla verá la luz hasta 2024.

Amazon Echo Show 15

Apple, por otro lado, sabe que una cantidad inmensa de personas ya dispone de un iPad en su hogar. Además, desde la aplicación Casa se pueden gestionar los dispositivos inteligentes. Por este motivo, la compañía está estudiando la opción de vender soportes especiales para colocar el iPad en lugares determinados. Ojo, no es la primera vez que escuchamos de ellos.

Pero el asalto de Apple hacia el hogar conectado no se va a limitar a una pantalla. La citada fuente añade que en camino viene un nuevo Apple TV. No obstante, sus novedades no serían demasiado significativas. Únicamente abrazaría un procesador más rápido.

Lo interesante vendría después. Gurman asegura que Apple tiene el objetivo de lanzar un dispositivo que combine las funciones del Apple TV, el HomePod y el iPad. Todo en un mismo producto que quizá te hará recordar al Amazon Echo Show 10 —si bien este no ofrece conexión al televisor—.

Amazon Echo Show 10

Desafortunadamente, este dispositivo también está sufriendo retrasos —al igual que la pantalla—. El plan original de Apple era lanzarlo a lo largo del presente año, una meta que no podrán cumplir.

A pesar de lo anterior, Apple no ha pausado su intención de ganar presencia en el hogar conectado, el cual está casi enteramente dominado por las propuestas de Google y Amazon. Hoy presentaron el nuevo HomePod, que entre sus principales novedades presume el soporte para Matter. Dicho estándar, creado por Google, facilita la configuración y uso de equipos inteligentes sin importar la marca de los mismos.

Este es, entonces, tan solo un paso de una compleja estrategia que empezará a rendir frutos en los próximos años.