Una de las grandes novedades del Google I/O fue el nuevo sistema de Docking con altavoz del Pixel Tablet. Una idea interesante para aquellos que usan la tablet como dispositivo doméstico, máxime si además está enfocada a controlador como la casa conectada. Y es que pese a que Apple ha retirado la posibilidad de utilizar el iPad como central de accesorios en iOS 16.1 con el cambio a la nueva arquitectura, parece que la idea les ha gustado.

Tanto que, según Mark Gurman, la compañía está trabajando en un dock similar para el iPad que llegaría en algún punto de 2023. Esto supondría que el iPad también pasaría a estar más enfocado al hogar conectado, y cumpliría con ciertos rumores que apuntaban a un dispositivo tipo HomePod con pantalla.

Y es que pese a que Apple ha retirado parte del soporte para el iPad como central de accesorios, este supuesto dock sí que podría funcionar como central de accesorios aunque el iPad no esté en la casa, por lo que la compañía mataría dos pájaros de un tiro.

Un iPad con mayor protagonismo en la casa conectada

Además, con la llegada de Thread también sería bastante fácil añadir capacidades de casa conectada a un dispositivo de este tipo. Gurman apunta que Apple quiere impulsar el iPad aún más como un accesorio para el hogar. La llegada de un dock con altavoz y funciones de casa conectada supondría aunar en mismo dispositivo las funciones de Apple TV, iPad y HomePod en un solo dispositivo.

En pocas palabras, sería la alternativa de Apple a dispositivos domésticos como Amazon Echo Show, pero manteniendo intactas las capacidades del iPad como dispositivo ideal para usar en movilidad.

No obstante, la llegada de este nuevo para el iPad no eliminaría la posibilidad de ese rumoreado nuevo HomePod, es decir, no vendría a sustituirlo. Según Gurman, Apple todavía está trabajando en un nuevo modelo de HomePod que es más grande que la versión mini, que también llegaría en algún punto del año que viene.

Sea como sea, es de esperar que ahora, con la llegada de Matter, las cosas se agilicen de una forma u otra. Bien a través de nuevos productos de Apple o bien a través de nuevos accesorios de terceros que abran la puerta a la esperada interoperabilidad.