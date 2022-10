La interoperatividad de los dispositivos del hogar inteligente es un absoluto desastre. Entre su compatibilidad con los diferentes ecosistemas, hasta su funcionamiento conjunto con otros dispositivos, incluso con los de la misma marca. Es un desastre. Por ello, las grandes compañías que están inmersas en el hogar conectado llevan tiempo queriendo solucionarlo. Y la respuesta es Matter.

Ya os hemos hablado de Matter en alguna ocasión. Se trata de un estándar impulsado por la Connectivity Standards Alliance (CSA) de la que forman partes compañías como Apple, Google, Amazon, Samsung, Philips, etc. La idea es que los dispositivos Matter sean compatibles entre sí y entre los diferentes ecosistemas, eliminando de un plumazo los problemas que hay actualmente.

No obstante, Matter no ha estado exento de problemas y retrasos, puesto que debería haber llegado el año pasado, pero fue retrasado en diversas ocasiones. Ahora, y de forma oficial, la CSA ha anunciado que Matter 1.0, la primera especificación del estándar, ya está disponible para que los fabricantes lo implemente. La consecuencia directa es que, de aquí al futuro, tus dispositivos del hogar inteligente dejarán de apestar.

Todo compatibles con todos y, en el medio, Matter

Es decir, todos los fabricantes que quieran lanzar nuevos productos (o actualizar los actuales) tiene a su disposición un estándar que hará a todos los productos inter operables que funcionarán con todas las marcas y plataformas con mayor privacidad, seguridad y simplicidad para los consumidores. Esto quiere decir que, si a partir de ahora ves el logo de Matter, no importa que uses Google, Apple o Alexa, funcionará. Y de forma trasparente.

De hecho, Apple ya incluye en la beta de su sistema operativo menciones y menús del sistema para Matter, aunque la compatibilidad todavía no es oficial. No obstante, Matter no es solo una forma sencilla de conectar tus dispositivos del hogar inteligente, es un set completo que quiere revolucionar el ecosistema del IoT.

Wi-Fi y Thread: dos de los puntos más importantes de Matter

Según la CSA, más que una simple especificación, el estándar Matter 1.0 también incluye herramientas específicas para los fabricantes y, sobre todo, las tecnologías de red subyacentes de Matter que es el punto más importante: Wi-Fi y Thread.

Por un lado, la integración de Wi-Fi permite que los dispositivos Matter interactúen a través de una red local de gran ancho de banda y permite que los dispositivos domésticos inteligentes se comuniquen con la nube. Thread, por su parte, proporciona una red de malla y es especialmente eficiente en términos de eficiente y, sobre todo, confiable a la hora de funcionar.

No obstante, no son los únicos sistemas de comunicación y conexión que están implementados en el estándar. Esta versión inicial de Matter es compatible con Ethernet, Wi-Fi y Thread, y utiliza Bluetooth Low Energy para la puesta en marcha de dispositivos.

Los grandes fabricantes se pasan a Matter

La lista de tipo de dispositivos inicial es algo más limitada: iluminación y electricidad (es decir, luces y enchufes), controladoras HVAC, cortinas y persianas, seguridad y sensores de seguridad, cerraduras de puertas y dispositivos multimedia, incluidos televisores, así como los hubs y sus aplicaciones. Queda fuera, de momento, el vídeo.

Ahora queda por ver quién se quedará fuera. Muchos dispositivos, sobre todo los baratos, es bastante probable que no se actualicen a Matter, y algunos fabricantes no querrán adaptarse al estándar. De momento los grandes van all-in con Matter.

Ikea, Apple, Aqara, Amazon... todo darán el salto

Google anunció que todos sus altavoces y pantallas inteligentes Nest se actualizarán para que sean controladores Matter, incluidos el Nest Hub Max, Nest Hub (2.ª generación) y sus enrutadores Nest Wifi, que serán routers Thread. Signify,también ha confirmado que su bridge (el de Philips Hue) se actualizará a Matter.

Por su parte Amazon actualizará todos Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus, Echo Flex y Echo Studio para que sean compatibles con Matter, y también los que vengan en el futuro. Eve también ha confirmado que todos sus dispositivos compatbiles con Thread están listos para actualizarse a Matter.

Otro de los grandes actores del hogar conectado, Xioami/Aqara ha anunciado que Aqara brindará soporte de Matter a sus productos existentes basados ​​en Zigbee via (OTA), aunque solo a los hubs más recientes como el M2 y el M1S.

La actualización de software también expondrá los dispositivos secundarios de Aqara a Matter, lo que les permitirá conectarse con otros dispositivos de terceros compatibles con Matter. Ikea ya tiene listo un hub compatible con Matter que se lanzará en las próximas semanas.

Y la lista sigue.

No obstante, no está muy claro qué pasará con la colección de hubs de diferentes fabricantes. De momento todos apuntan a que actualizarán sus hubs, actuales, pero no parece que haya voluntad de que el usuario pueda unificar productos secundarios sin el hub del fabricante, al menos aquellos sin implementación de Thread.

Se supone que Matter quiere simplificar el hogar conectado, y seguro que la interoperabilidad está más que garantizada, pero con todo, Matter 1.0 todavía sigue apuntando a que no nos podremos desprender, a corto plazo, de la colección de hubs que actualmente tenemos conectados al router.