La llegada de iOS 16 está siendo un poco confusa para los usuarios de iPad y Homekit. Cuando Apple presentó la nueva versión del sistema operativo, muchos se dieron cuenta de que la compañía eliminaba la posibilidad de usar el iPad como Hub para los dispositivos del hogar inteligente. A pesar de que nunca funcionó de forma tan fiable como el Apple TV o el HomePod mini, lo cierto es que es una función utilizada por muchos usuarios.

No obstante, parece que esto no será así definitivamente. Pese a que iOS 16 requiere un HomePod o un Apple TV como Hub para la casa conectada, los modelos de iPad actuales no perderán las funcionalidades de central de accesorios que tienen a día de hoy. Eso sí, no recibirán nuevas funcionalidades en este sentido.

Y es que todo parece apuntar que más tarde este año (suponemos con la llegada de Matter), habrá funcionalidades adicionales que serán exclusivas de las centrales de accesorios puras, como el Apple TV o el HomePod, dispositivos que no salen de casa, a diferencia del iPad. Al menos así lo deja entrever un portavoz de Apple en declaraciones a The Verge.

La nueva arquitectura de Homekit no llega al iPad como central de accesorios

“iOS 16 y iPadOS 16 seguirán siendo compatibles con iPad como un centro doméstico sin pérdida de funcionalidad. La aplicación Home presentará una nueva arquitectura para una experiencia aún más eficiente y confiable. Debido a que el iPad no será compatible como central de accesorios en la nueva arquitectura, los usuarios que confían en el iPad para ese propósito no necesitan actualizar la arquitectura del hogar y pueden seguir disfrutando de todas las funciones existentes”. Portavoz de Apple a The Verge.

Todavía hay muchos flecos pendientes sobre a que tipo de arquitectura se refiere Apple. Suponemos que estará relacionado con la llegada de Matter y el soporte que van a ofrecer los dispositivos, pero no acaba de quedar muy claro el alcance de dicho soporte en las opciones que ofrece HomeKit a día de hoy.

Una de las opciones que se barajan dentro de los rumores es que tendrá que ver con que, si bien el iPad se podrá seguir utilizando como central para acceder a los dispositivos fuera de la red local.

Pero no podría emplearse para conectar directamente dispositivos del hogar conectado, como si fuese un puente tipo el de Hue o Aqara, mientras que el Apple TV o el HomePod si serán compatibles con esta funcionalidad. No obstante, esto no es más que un rumor, dado que todavía no conocemos totalmente la especificación de Matter y sus posibilidades.