The Last of Us es el gran estreno del año. La serie basada en el famoso videojuego llegará a HBO Max el próximo 16 de enero, en apenas una semana. Si quieres disfrutar de la serie al completo necesitarás una suscripción al servicio, y como será de estreno semanal, esta vez no podrás darte un atracón el mismo día que esté disponible.

Como es presumible que la serie se alargue algunos meses, te traemos una oferta con la que te podrás ahorrar un 35% en la suscripción anual. O dicho, de otro modo, tener dos meses totalmente gratis para disfrutar al completo de HBO Max.

Tendrás acceso no solo a The Last of Us, también a todo el contenido disponible en la plataforma, entre los que se encuentran las mejores series de la historia, como The Wire o Los Soprano, ideal para hacer tiempo entre capítulo y capítulo de la serie de Joel y Ellie.

Ahorrar en HBO Max para ver 'The Last of Us'

The Last of Us cuenta la historia de un apocalipsis mundial causado por un virus. un recorrido sin precedentes por ciudades abandonadas reclamadas por la naturaleza y una población diezmada por una plaga moderna. El juego (y la serie) siguen los pasos de Joel, un superviviente, y Ellie, una adolescente increíblemente lista para su edad, que tendrán que trabajar juntos si desean sobrevivir a su travesía a través de los EE. UU.

Su apartado narrativo es uno de los más cautivadores de los videojuegos modernos, y sin duda, es la serie que se merece uno de los mejores juegos publicados por PlayStation Studios.

Para tener dos meses gratis, solo tienes que suscribirte a HBO Max a través del enlace especial que incluye el 35% de descuento siguiendo estos pasos:

Entra en la oferta de HBO Max a través de este enlace.

Rellena los campos con los datos personales para activar tu cuenta.

Descargar las apps de HBO Max para iOS o Android.

Disfrutar del mejor catálogo disponible y prepárate para el estreno de The Last of Us.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Suscríbete a HBO Max y ahorra

Ten en cuenta que esta oferta de HBO Max con la que te ahorras un 35% en la suscripción solo es válida para en plan de suscripción anual autorrenovable y no a otras modalidades o a los packs incluidos con las operadoras.