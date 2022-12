Con el final de 2022 también llegó el cierre de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trató de uno de los tramos de la franquicia más irregulares. Incluso el más criticado. Se presentaron muchos personajes, se desarrollaron otros, se avanzó sobre el formato televisivo. Una transición hacia una expansión aún más grande a la que se venía desarrollando y que tendrá, en la Fase 5, un tramo que se intuye aún más rico.

Si se tratara de definir en pocas palabras el desarrollo de la Fase 4, quizá pueda utilizarse “problemática”. No tanto por la calidad de sus producciones, ya que varias de ellas son destacables dentro de esta franquicia. Sino porque la narrativa se encontraba en un punto extraño, confuso, tras los eventos de Avengers: Endgame. El relato que estaba definido, con un villano claro y una serie de superhéroes reconocibles, había entrado en una calle llena de bruma.

Esa sensación se vio reflejada en las audiencias, fans desencantados con algunas producciones, la saturación de contenidos y la presentación de personajes que, quizá, no resultaban tan atractivos. Sin embargo, se entiende que todo esto es parte relevante de cara a la Fase 5. Como todo relato, hay tramos en los que la historia debe ser plana para dar espacio a otros momentos más relevantes. Eso que, se intuye, empezarán el próximo año.

Las producciones que podrían ser clave en la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel

La Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel comenzará con Ant-Man y la Avispa: Quantumania, programada para ser estrenada el 17 de febrero de 2023. Esta decisión, el comienzo de una etapa con un personaje como este, es, cuando menos, curioso. En esta producción, el superhéroe más pequeño, y quizá uno de los más caricaturizados, se cruzará con el principal villano de la franquicia a través de los próximos años: Kang el Conquistador.

De esa forma, la franquicia plantea una lectura simbólica: ¿de qué tamaño puede ser un héroe, realmente? Pues de la dimensión de su reto. Ant-Man, en particular, es una suerte de MVP silenciosos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Cada intervención suya suele tener mucho peso dentro del relato o dar pie hacia mejores días y soluciones. Se intuye que mucho de eso prevalecerá en la Fase 5.

Mientras se presenta el villano más importante del relato en la actualidad, avanza otra amenaza que será expuesta en Secret Invasion (programada para la primavera de Estados Unidos en 2023). Esta serie es protagonizada por Nick Fury, encarnado por Samuel L. Jackson. ¿Por qué esta producción es relevante? La tierra está siendo atacada, en las sombras, por skrulls que se han infiltrado en distintos puestos clave en La Tierra. La miniserie podría tener resonancia en distintos sentidos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Estas dos no son las únicas producciones que se interpretan como clave en el futuro de la narrativa. Las vemos.

Loki, segunda temporada

Será estrenada durante el verano de Estados Unidos. La serie fue una de las más destacadas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. No solo por mantener dentro de la franquicia a uno de los personajes más queridos, Loki, interpretado por Tom Hiddleston. Sino también porque a través de esta historia se profundizará aún más en la labor de la Autoridad de Variación Temporal.

Daredevil: Born Again

Matt Murdock es, quizá, la gran incorporación de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Interpretado por Charlie Cox, el personaje tuvo una breve presentación en Spider-Man: No Way Home y luego fue relevante dentro de She-Hulk: Abogada Hulka. Esta producción podría estar enfocada en una parte de la franquicia que aún está por desarrollar: la versión más callejera del relato.

Capitán America: New World Order

Su estreno está programado para el 3 de mayo de 2024, en cines. Será la cuarta película dentro de la saga de Capitán América pero con un detalle no menor: Chris Evans ya no interpreta al personaje, desde los eventos de Avengers: Endgame. Luego de esta película y de los eventos de Falcon y el Soldado del Invierno, la serie de Disney Plus, Anthony Mackie asumió el manto de Capitán América. Se anticipa como una película con un alcance político relevante.

Thunderbolts

La franquicia incorporará al famoso grupo de antihéroes y villanos. Aunque lo hará a su manera: estos personajes tienen poco de villanos y están más cerca de ser considerados como antihéroes. Sin embargo, tampoco es tal cual. Se trata de la presentación de un grupo que atenderá aquellas misiones que Los Vengadores no puedan asumir. Se estrenará el 26 de julio de 2024.

Deadpool 3

Otro de esos personajes deseados con fervor dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Su incorporación es relevante más allá de que Ryan Reynolds se sume a la franquicia. A través de este personaje se puede seguir desarrollando el argumento de los viajes en el tiempo, las líneas temporales y, quizá, se incorporen a más mutantes a la historia. Será estrenada el 8 de noviembre de 2024.

¿Qué esperar de la Fase 5

del Universo Cinematográfico de Marvel?

Se avanzará mucho más en los conflictos asociados con las líneas temporales. De forma progresiva, todo irá apuntando hacia allá, el principal argumento del Universo Cinematográfico de Marvel. Ant-Man y la Avispa: Quantumania presentará al Kang el Conquistador, el antagonista principal de la Fase 5 y la Fase 6. Pero la franquicia no apostará solo a esta línea de trabajo.

A través de producciones como Secret Invasion, Daredevil: Born Again y Loki, entre otras mencionadas, se seguirán desarrollando varias líneas y aspectos del Universo Cinematográfico de Marvel que fueron insinuados durante la Fase 4. Puede entenderse esta como una antesala, un prefacio a una etapa de la franquicia que se anticipa como más ambiciosa y clara. Uno de los aspectos sobre los que más pasos podrían darse es la incorporación progresiva de los mutantes.

Es una de las peticiones más constantes de los seguidores y, por temas de licencias, cada vez es más probable que esto pueda darse. La meta, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, es seguir representando cuanto ha ocurrido en los cómics. En ellos, varios eventos en los que se combinan distintos superhéroes son relevantes. La Fase 5 sentará las bases para eso, que podría producirse durante la Fase 6.