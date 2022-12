TikTok ha anunciado una nueva función para ofrecer algo más de contexto en la forma que su algoritmo de recomendación muestra contenido a los usuarios. La plataforma propiedad de ByteDance ha anunciado que a partir de ahora será posible ver el motivo por el que los vídeos aparecen en la sección ‘Para ti’ a través de una nueva herramienta disponible en la app.

La posibilidad de ver por qué TikTok muestra un vídeo en concreto en la sección ‘Para ti’ estará disponible para todos los usuarios a partir de las próximas semanas. Se mostrarán, en concreto, explicaciones “fáciles de entender” para el usuario, según ha descrito la compañía en su blog. Aquellas personas que quieran saber por qué la app muestra ese clip solo deberán pulsar en el botón ‘Compartir’ y, posteriormente, en la opción llamada ‘Por qué este vídeo’. A continuación, se mostrará una explicación mediante diferentes motivos que pueden variar dependiendo del contenido.

Por ejemplo, TikTok puede destacar que ese vídeo se ha mostrado en la sección “Para ti” porque tienes un seguidor en común. También porque es similar a otros vídeos que te han gustado. Estas son todas las razones que pueden aparecer al pulsar en la opción:

Por las interacciones de los usuarios en TikTok. Es decir, por el contenido que una persona ha visto previamente, los vídeos a los que ha dado me gusta o ha compartido y aquellos que ha comentado o ha buscado.

en TikTok. Es decir, por el contenido que una persona ha visto previamente, los vídeos a los que ha dado me gusta o ha compartido y aquellos que ha comentado o ha buscado. Por las cuentas que alguien sigu e o aquellas sugeridas.

e o aquellas sugeridas. Porque es un contenido recientemente publicado en la región en la que se encuentra el usuario.

en la que se encuentra el usuario. Porque el contenido es popular en la región en la que se encuentra el usuario.

TikTok también permite silenciar palabras o rotar vídeos para verlos en horizontal

Esta no es la única característica que TikTok ha añadido con el objetivo de ofrecer una mayor transparencia en el funcionamiento de su potente algoritmo de recomendación. Hace unas semanas la app anunció la posibilidad de que los usuarios pudiesen silenciar hashtags o palabras que no quieran ver en sus feeds para que no les aparezcan vídeos relacionados con estas.

En paralelo, TikTok ha incluido en su feed un nuevo botón que permite rotar aquellos vídeos grabados en horizontal. Pues estos, por defecto, se publica en posición vertical. La rotación del vídeo también activará un control de reproducción similar a YouTube, para que el usuario pueda retroceder o adelantar el clip si es necesario.