Instagram no es la única red social que está copiando a BeReal. TikTok también se ha unido a la moda con Now, una recién anunciada función disponible dentro de su plataforma. Now, en concreto, envía una notificación diaria a una hora aleatoria para que los usuarios puedan tomar una fotografía o grabar un vídeo con la cámara frontal y trasera de forma simultánea. Añadiendo, eso sí, algunas funciones extra respecto a la cada vez más popular app "anti-postureo".

A diferencia de BeReal, TikTok Now permite capturar no solo fotos, sino también vídeos con ambas cámaras del smartphone. Incluye, eso sí, un límite de tiempo de 3 minutos para realizar esta captura, pues el objetivo es que el usuario sea capaz de capturar lo que está haciendo en ese momento.

La función, al igual que BeReal, muestra un feed con las publicaciones de los amigos, priorizando lo que ha capturado la cámara principal y añadiendo en una miniatura la fotografía o vídeo con la cámara frontal. Now también es capaz de mostrar si el usuario ha publicado el contenido a tiempo —es decir, durante el margen de 3 minutos después de recibir la publicación—, o si lo ha hecho tarde.

TikTok detalla que los propietarios pueden escoger quién ve el contenido diario que publican en esta sección. O bien, solo los amigos (aquellos usuarios que se siguen entre sí), o todo el mundo. En este último caso, las cuentas que no sigan al usuario, y que el usuario no siga, no podrán interactuar con el contenido.

TikTok Now podría llegar como una app independiente para competir contra BeReal

Por el momento, TikTok Now se está probando en Estados Unidos, donde estará disponible en una sección específica dentro de la app de vídeos. En otros países, sin embargo, Now podría llegar como una app completamente independiente. Esto, precisamente, es algo que podría perjudicar considerablemente a BeReal. Sobre todo si tenemos en cuenta que Now ofrecería funciones adicionales respecto a la actual app, como la posibilidad de grabar vídeos con una duración de hasta 10 segundos.

TikTok, reiteramos, no es la única plataforma que quiere comerse a la recién llegada BeReal. Instagram también se ha inspirado en la app para una función de sus stories, la cual permite capturar fotos o vídeos con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo. La red social propiedad de Meta, además, estaría trabajando en una característica que también funcionaría de manera muy similar a BeReal. Es decir, enviando una notificación para que sus usuarios se hagan una foto en un tiempo máximo de dos minutos.