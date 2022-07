TikTok, la popular app de vídeos desarrollada por ByteDance, ha anunciado nuevas funciones que permitirán personalizar de una forma mucho más precisa qué contenido puede aparecer o no en la sección 'Para ti', que muestra vídeos recomendados con base a los intereses de los usuarios. La aplicación, además, está incluyendo nuevas medidas de protección a los más pequeños, como restricciones de edad o un ajuste de su algoritmo para evitar que este muestro contenido que podría volverse perjudicial para el internauta.

Una de las novedades que está implementando la plataforma es dar al usuario posibilidad de escoger qué contenido no quiere ver en su 'Para ti', limitando hashtags o palabras claves. Actualmente, TikTok ofrece un botón que permite marcar el vídeo como no interesante y permite, en cierto modo, evitar que la app recomiende clips de ese estilo. Ahora, con la nueva función, al pulsar en ese botón también será posible seleccionar los hashtags o palabras que aparecen marcadas en la descripción de ese vídeo. Esto, según la compañía, puede ser útil si el usuario no quiere ver más vídeos, por ejemplo, de una temática en concreto que, por cualquier situaciones, ya no le interesa.

TikTok, por otro lado, también comenzará a limitar la aparición de vídeos que podrían resultar dañinos para el usuario. Es decir, contenido que pueda incitar a desarrollar un problema de salud mental si se visualiza constantemente o que, en cierto modo, pueden ser deprimentes para algunas personas.

TikTok restringiría algunos vídeos en la sección 'Para ti' de los usuarios menores de edad

En relación con la seguridad de los más pequeños, TikTok comenzará a restringir aquellos vídeos que no sean adecuados para usuarios de entre 13 y 17 años; que es el rango de edad en el que los menores pueden utilizar la app. Hasta ahora, la app no limitaba aquellos vídeos no recomendados para menores, simplemente añadía un aviso con un botón que permitía omitir el clip, o visualizarlo. Ahora, en cambio, este tipo de vídeos no se mostrarán recomendados a usuarios con este rango de edad.

"Cuando detectamos que un vídeo contiene temas maduros o complejos, por ejemplo, escenas ficticias que pueden ser demasiado aterradoras o intensas para el público más joven, se asignará una puntuación de madurez al vídeo para ayudar a evitar que los menores de 18 años lo vean a través de la experiencia TikTok".

No está claro, eso sí, si la app añadirá algún tipo de sistema de identificación para aquellos menores que utilizan la aplicación, como sí planea hacer Instagram. En cualquier caso, todas estas mejoras relacionadas con el algoritmo de la plataforma irán llegando de forma escalonada durante las próxima semanas.