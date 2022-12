Se acerca el estreno de una de las producciones más esperadas de los últimos meses: The Last of Us. Se trata de la adaptación del videojuego homónimo, uno de los más importantes de los últimos años. A la reputación de la franquicia se suma el respaldo de HBO como empresa productora. A propósito del lanzamiento en enero, se van conociendo detalles sobre la producción, como los cambios que hicieron en Joel, el personaje interpretado por Pedro Pascal.

Toda adaptación se permite alguna licencia, por conveniencias técnicas o creativas. En el caso de las diferencias que habrá entre el Joel del videojuego y el de la serie, Neil Druckmann –creador del show junto con Craig Mazin– ofreció algunos detalles que invitan a pensar que se hicieron algunos cambios en el protagonista para que resulte más verosímil en relación con la historia que se está contando.

The Last of Us cuenta cómo Joel debe proteger a una huérfana, Ellie, quien en la adaptación de HBO Max es interpretada por Bella Ramsey. Ellos deben atravesar Estados Unidos evitando distintos peligros hasta llegar a una facción revolucionaria. La niña, en un contexto repleto de chasqueadores (humanos afectados por un virus), se presenta como la solución ante la amenaza. Por tanto, se intuye que la serie tendrá un fuerte peso dramático a partir del vínculo que ambos tendrán que componer.

The Last of Us: las diferencias entre el Joel del videojuego y el interpretado por Pedro Pascal

Dentro de la narrativa propuesta por el videojuego, Joel es un personaje maltratado por las circunstancias, con un carácter duro, junto con la responsabilidad de proteger a Ellie. Buena parte de esto se va a mantener en la serie de HBO. Aunque habrá algunas novedades en relación con el protagonista.

De acuerdo con Neil Druckmann, algunas diferencias entre “las versiones” del personaje son las siguientes:

“(Joel) tiene problemas de audición en un lado debido a un disparo. Le duelen las rodillas cada vez que se pone de pie. Supongo que hay un tono en el que Tom Cruise puede hacer cualquier cosa. Pero me gusta que mi gente de mediana edad sea de mediana edad” Neil Druckmann

Neil Druckmann dijo esto en una entrevista dada a The New Yorker, en la que agregó lo siguiente, como parte del proceso creativo: “Tuvimos una conversación sobre el costo físico que la vida de Joel habría tenido para él”. Una suerte de justificación relacionada con las decisiones tomadas.

¿Por qué son cambios importantes?

Las decisiones tomadas por la producción parecen tener un fondo creativo, orientado en construir un personaje verosímil, que funcione desde un punto de vista televisivo. ¿Esto es una traición al videojuego? Convendría no entenderlo de esa manera. En especial porque los creadores han hecho mucho hincapié en que se trata de una representación bastante fiel; hasta el punto de que hay escenas que parecen calcadas del videojuego.

Entonces, estos cambios se interpretan como decisiones orientadas hacia la construcción del personaje y la historia que se quiere contar a través de él. La relación entre el videojuego y la adaptación será uno de los puntos de discusión en relación con The Last of Us. Este tipo de fandom suele ser muy crítico y comprometido con sus historias. Así es la dimensión del reto que tiene HBO.

En ese contexto, el chiste en relación con Tom Cruise (“puede hacer cualquier cosa”) es un reconocimiento al actor y a la vez una defensa de la idea que tienen los productores sobre Joel: será un personaje robusto, sí, pero también vulnerable. The Last of Us se estrenará el próximo 15 de enero, a través de HBO Max.