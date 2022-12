Después de una larga espera, TSMC tiene todo listo para dar inicio a la producción en masa de sus nuevos chips de 3 nanómetros. De acuerdo con DigiTimes, la fabricación se pondrá en marcha este jueves 29 de diciembre, después de una ceremonia que se realizará en la fábrica 18 del Parque Científico del Sur de Taiwán. Una noticia de especial interés para Apple, que será el cliente prioritario de estos nuevos componentes. De hecho, se especula con que pondrían hacer su debut en el chip M2 Pro para los próximos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas.

Desde hace tiempo se habla sobre la posibilidad de que la familia de procesadores Apple Silicon dé el salto hacia chips de 3 nanómetros. Algo que hoy parece estar más cerca que nunca, y que no solo se reflejaría en los futuros ordenadores de la manzana. Es que los de Cupertino también desarrollarían los SoC para las próximas generaciones del iPhone bajo el mismo proceso, y algunos ya se animan a vaticinar que podría ser desde el iPhone 15, que llegará en 2023.

Como ya dijimos, el M2 Pro sería el primero de los chips de Apple en dar el salto a los 3 nanómetros. Se espera que el hardware debute en los primeros meses de 2023, tanto en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, como en la esperada renovación del Mac Mini. También se ha rumoreado sobre la posibilidad de que los californianos lancen un Mac Studio con dicho procesador, aunque sin mayores detalles. No olvidemos que, por lo pronto, dicho equipo se encuentra disponible solo con chips M1 Max y M1 Ultra.

De momento, no se ha hecho mención a qué sucederá con los procesadores M2 Max y M2 Ultra. Aunque es lógico pensar que también evolucionarán hacia los chips más modernos de TSMC.

Apple espera con ansias por los chips de 3 nanómetros de TSMC

Si, efectivamente, los nuevos integrantes de la familia Apple Silicon son chips de 3 nanómetros, se espera que den un salto importante tanto en rendimiento como en eficiencia. En cuanto a los componentes específicos desarrollados para los de la manzana, podrían incorporar hasta 40 núcleos. Esto representaría un salto muy importante comparado con lo visto en chips anteriores. Algo que se ve claramente en el MacBook Pro de 16''. Su versión más potente incluye un M1 Max con una CPU de 10 núcleos y una GPU de hasta 32 núcleos.

Que TSMC comience recién ahora a producir en masa sus chips de 3 nanómetros también explicaría el retraso en el lanzamiento de nuevos productos de Apple. Recordemos que este año los de Cupertino no presentaron nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que llegarían en los primeros meses de 2023. El salto del M2 Pro al nuevo proceso para la producción de semiconductores explicaría este retraso; lo mismo que con la actualización del Mac Mini.

En cuanto al iPhone 15, la posibilidad de que el A17 Bionic sea de tres nanómetros no suena descabellada. No obstante, existiría un obstáculo no menor que Apple debería sortear: su posible encarecimiento. Es que fabricar obleas con chips de 3 nanómetros es bastante más costoso que utilizando otras tecnologías. Y si bien el A16 Bionic hoy se produce bajo un proceso de 4 nm, cualquier cambio en las entrañas del SoC implica desembolsar grandes sumas de dinero. Algo que, de una u otra forma, luego se traslada al precio final que deben afrontar los usuarios.

De todos modos, independientemente de cómo se produzca, la mirada de Apple estará puesta en no repetir los errores del A16 Bionic. Recordemos que el chip de los iPhone 14 Pro y Pro Max pudo haber llegado con una GPU más potente y soporte para ray tracing. Sin embargo, un error de ingeniería llevó a que consumiera mucha más energía que la esperada, lo que obligó a la empresa a descartar el plan.