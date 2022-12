Por estos días, Elon Musk sacudió el avispero al arremeter duramente contra Apple y hablar de "ir a la guerra" con tal de no pagar la comisión del 30% que los de Cupertino imponen a las ventas en la App Store. Y si bien el nuevo dueño de Twitter ahora bajó el tono de sus acusaciones, le abrió la puerta a Mark Zuckerberg, quien recogió el guante y arremetió contra Tim Cook y compañía con argumentos similares.

Durante su presentación en la conferencia DealBook, organizada por The New York Times, el CEO de Meta aseguró que el dominio que ejerce Apple a través de su tienda de aplicaciones es "problemático". Y sostuvo que las reglas de moderación que imponen a las aplicaciones de terceros representan un "conflicto de interés".

"Si observas a la mayoría de las plataformas informáticas que han existido —Windows, Android, iOS—, y las que ojalá se creen en el futuro en el metaverso, Apple resalta por ser la única compañía que controla qué apps llegan a los dispositivos. No era así en Windows, tampoco lo es en Android, donde Google controla la Play Store, pero siempre ha permitido el sideloading y tener otras tiendas de aplicaciones o trabajar con fabricantes de móviles", aseguró Mark Zuckerberg. Pero no se detuvo allí. "Realmente creo que Apple se ha aislado al punto de ser la única empresa que intenta controlar unilateralmente qué apps llegan a los dispositivos, y no creo que sea bueno o sostenible", agregó.

Por otra parte, el mandamás de la casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp remarcó que, actualmente, "la gran mayoría de las ganancias del ecosistema móvil van hacia Apple".

La amargura de Mark Zuckerberg contra Apple no es nueva

Las declaraciones de Mark Zuckerberg contra el modus operandi de Apple en la App Store toman relevancia porque se dan apenas horas después de la rabieta de Elon Musk sobre el mismo tema. No obstante, la amargura del CEO de Meta contra los de Cupertino no es realmente nueva.

El primer gran encontronazo entre ambas compañías se produjo en 2018, después del escándalo de Cambridge Analytica. Por entonces, Tim Cook, CEO de Apple, criticó públicamente la gestión de Facebook hacia los datos de sus usuarios, lo cual provocó la ira de Mark Zuckerberg. Al punto tal de que, años más tarde, se conoció que este último intentó "causar dolor" a los de la manzana mediante una campaña de desprestigio.

En cuanto al funcionamiento de la App Store, Meta ya había criticado la comisión del 30% en 2020; e incluso se llegó a decir que los de Menlo Park demandarían a sus vecinos de Cupertino por prácticas monopólicas. Algo por demás curioso, si consideramos que Meta pretende llevarse una tajada de casi el 50% de las ventas a través de Horizon Worlds, su alicaída primera versión del metaverso.

La privacidad, otro punto de conflicto

Sin embargo, el enojo más importante de Mark Zuckerberg contra Apple se ha dado desde la introducción de App Tracking Transparency en iOS 14.5. Dicha opción impide que las aplicaciones rastreen a los usuarios y recopilen su información con fines publicitarios, algo que claramente atenta contra el negocio de Facebook.

Los más recientes dichos del líder de Meta dejan en claro que la enemistad con Apple está lejos de resolverse. Además, a diferencia del recule de Elon Musk, quien calificó sus críticas a los de Cupertino como un "malentendido", nada hace pensar que Mark Zuckerberg vaya a cambiar su postura contra los manejos de la manzana. Y es probable que a Tim Cook tampoco le quite el sueño.