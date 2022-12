Termino de comprar un latte en una cafetería de especialidad cerca de mi casa y me dispongo a caminar, tranquilo, hacia el hotel donde me sentaré unos minutos con Diego Luna para hablar de Andor, la serie que narra los sucesos previos a Rogue One y nos ha tomado por sorpresa a todos. Política, rebeliones, personas normales, escenas que parecen sacadas de un film noir junto a secuencias inspiradas en producciones distópicas. Ha sido tan distinta a todo lo que habíamos visto antes del universo Star Wars al punto que no aparece un solo sable láser en sus doce episodios.

Pero al final, con Diego indispuesto, tenemos que atrasar la entrevista un par de días y hacerla virtual. Con ello, el tiempo un poco más medido y un tanto más impersonal. Cosas que ocurren y que se escapa al control de todos. No pasa nada. Lo importante es que esta vez su punto vista y opiniones sobre Andor no solo son como actor, también como productor ejecutivo, lo cual hace que esté mucho más involucrado, desde la concepción de la serie.

Por lo que, al menos para mí, es una gran oportunidad de profundizar en algunos aspectos menos obvios detrás Andor. Los motivos por los cuales esta es la producción elegida para hacer algo tan distinto a todo lo que hemos visto antes en Star Wars. Política, crítica social, batallas low-key, pero no por eso menos relevantes. Una forma de mostrarnos que en esa galaxia tan lejana, incluso en algún planeta que parece no tener importancia, hay personas que están dispuestos a luchar por sus derechos, aunque eso signifique la muerte.

Cassian Andor, a quien Diego Luna interpreta, representa a esas personas. Es anónimo, es un forastero en todos los círculos donde se mueve. Tiene un acento distinto, está lleno de contradicciones y somos testigos pasivos de cómo su moral cambia a lo largo de Andor como serie y en Rogue One como película.

Pero la entrevista también es una gran oportunidad de conocer la postura de Diego Luna sobre la responsabilidad detrás de ser un actor latinoamericano, el cual ha adquirido un peso inmenso dentro de la saga. Y cómo eso tiene un impacto profundo en una sociedad que siempre se sintió poco representada en el universo Star Wars.

Por qué Andor es lo más distinto dentro de la saga Star Wars, y de dónde surge la complejidad de sus personajes

Recientemente, en otra entrevista, Tony Gilroy —creador de la serie y showrunner— detallaba los motivos por los que considera que Cassian Andor es el indicado para llevar adelante una producción tan distinta dentro del universo Star Wars. Y cómo una frase —dicha por el personaje en Rogue One—, "llevo luchando contra el imperio desde que tengo seis años", ha adquirido un peso inmenso en esa gran construcción argumental. Pero quería conocer el punto de vista de Diego Luna, quien explicó a Hipertextual que el motivo es "justo porque realmente no se parece a ningún otro que hayamos visto antes en la saga".

"Es un personaje, quizá lo más humano y lo más terrenal que hemos visto en la Star Wars. Un tipo que puede pasar desapercibido, que no pareciera estar, ni pareciera importar. Y cuando hablas de una revolución, la revolución está llena de personajes así. Está llena de personajes que de pronto entienden el valor de la articulación comunitaria. Es un personaje que no necesariamente te preocuparías por el, pero de pronto se vuelve tu mayor preocupación. Es un tipo que vive y le debe mucho al anonimato", responde.

"Además, el personaje es un pretexto para conocer una situación. Y por medio de el podemos entender un momento social. Qué necesita estar pasando para una rebelión o una revolución se articule. Qué nivel de opresión se está viviendo. Cómo es esa falta de libertades. Cómo se vive. Y cómo se vive en lo más íntimo y personal".

Diego Luna también describe a su personaje como un tanto oscuro y recuerda que en su primera escena en Rogue One, hace algo que puede verse desde muchos ángulos [haciendo referencia a Cassian Andor asesinando a un informante para no ser capturado]. Al respecto, le preguntamos si esta nueva complejidad que estamos viendo en los personajes de Star Wars, que no son totalmente buenos o 100% malos, son una consecuencia de la narrativa o en realidad es este el punto de partida.

"En esta serie, que es de la cual te puedo hablar, sin duda alguna es el punto de partida, totalmente, y es el objetivo principal", nos explica Diego Luna. "El objetivo es crear personajes reales, que se parezcan a ti y a mí, que estamos llenos de esos contrastes. Podemos decir que estamos intentando siempre ser la mejor versión de nosotros, pero no que no cometemos errores. No que no vivimos en esas tonalidades grises. Y justamente estos personajes viven ahí porque, además, es más interesante. Para mí es más interesante cuando cuentan una historia de alguien que vive en esa eterna contradicción que alguien de quien puedo esperar siempre su mejor versión".

"Ahí se acaba el drama", nos dice Luna. "Y en eso Tony [Gilroy] ha sido muy meticuloso. En darles a todos estos personajes esa visión y ese ángulo realista. De un lado y del otro. Porque la serie aspira a mostrar la vida del Imperio más burocrática y de los bajos mandos. Cómo se vive desde ahí la falta de libertades".

Diego Luna interpreta a Cassian Andor en 'Andor'

Andor pone a Diego Luna, un actor latinoamericano, en el centro del universo Star Wars

Star Wars nos hizo imaginar la posibilidad de vivir aventuras en un universo muy lejano. Lleno de naves espaciales, guerras futuristas, sables láser, jedis, y la lucha por un mejor futuro para toda una galaxia. Ha marcado generaciones, incluyendo la mía.

Por lo que, de cierta forma, muchos estamos cumpliendo el sueño de ser parte del universo Star Wars por medio de Diego Luna. Un actor latinoamericano que gracias a su interpretación de Cassian Andor, y las excelentes críticas de Rogue One y Andor, ha cobrado una importancia vital dentro de la saga.

"No solo soy consciente, comparto contigo la sensación", me responde sonriendo. "Yo también crecí viendo estas películas, yo también crecí fantaseando con este universo y nunca como actor me pasó por la cabeza ser parte de esto. No me parecía siquiera posible".

Sobre la representación y la diversidad de actores y en el equipo de producción dentro de series y películas de Star Wars, Diego Luna siente que las cosas están cambiando y bastante. "Es un mundo que yo ya había aprendido a ver sin sentir una conexión, sin sentirme representado. Eso está cambiando. Y está cambiando tarde, pero está llegando. La industria está reaccionando a un mundo que ya es distinto. Un mundo plural y diverso que debería festejarse en la pantalla".

"No sabes cuánto agradezco el cariño de la gente, el amor que hay no solo por Star Wars, sino por la idea de que haya un personaje que tenga mi acento, y que venga de donde yo vengo. No es una coincidencia. Yo celebro muchísimo el riesgo que, desde Rogue One, Lucasfilm ha tomado. En ese sentido, siento que han sido pioneros".

Si tú ves la diversidad en el reparto de Rogue One, la diversidad de acentos, lo que esa película está diciendo es cómo un equipo así de heterogéneo es capaz de todo. Y en la serie no estoy solo yo frente a la cámara, también Adria Arjona (quien interpreta a Bix Caleen), sino también detrás de cámaras", explica Diego Luna.

"Para hablarte de la diversidad a la que invoca Lucasfilm en sus proyectos, te pongo un ejemplo. Yo llegaba al camping de maquillaje en las mañanas y la diseñadora de maquillajes era inglesa, la persona que aplicaba el maquillaje era española, el experto en diseño de pelo era argentino, el experto en bigotes y barba era italiano. Imagínate esa diversidad. Fotógrafos, diseñadores, en fin. Hay algo muy lindo que está empezando a pasar, que ya ni siquiera lo cuestionamos. Que eso ya está sucediendo. No es solo yo, somos muchísimos. Podemos hacer una lista larga. Y los que vienen".

"Y te prometo que mi hijo ve esto normal, aunque a ti y a mí no nos parece normal. Celebro mucho que para mi hijo le sea normal que su papá esté haciendo una serie como esta. Me encanta la idea, porque, era tan necesario e indispensable".

Todos los episodios de la primera temporada de Andor ya están disponibles en Disney+. La serie regresará con una segunda y última temporada, con un salto en el tiempo que la ubicará más cerca de los sucesos de Rogue One.