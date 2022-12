Finalmente ha sucedido. En la última actualización de software de Tesla, la compañía integró la compatibilidad nativa con Apple Music en sus coches, el servicio de música en streaming de Cupertino. Ahora, si posees una suscripción al servicio, solo necesitas iniciar sesión y disfrutar de la música directamente desde el vehículo, sin el móvil como intermediario.

La primera vez que se detectó esta característica fue en diciembre de 2020. Aunque no se encontraba activa, el rastro aparecía directamente en el código del sistema operativo. No obstante, las referencias se eliminaron a mediados de 2021. Ahora, la actualización de fin de año para vehículos de Tesla, versión 2022.44.25.1, incorpora el servicio de Apple Music; pero no es la única novedad.

En las notas de la actualización, Tesla añade la inclusión de Apple Music bajo la sección de Mejoras de Medios Audiovisuales. Aquí, comentan que ya puedes escuchar "las más de 100 millones de canciones y 30.000 listas de reproducción sin anuncios. Escucha toda tu biblioteca, descubre nueva música y sintoniza estaciones de radio en vivo".

Eso sí, a pesar de los rumores de que la integración de Apple Music llegaría junto al soporte de Dolby Atmos en los coches de la compañía, al final no ha sido así.

Me acaba de llegar la actualización de navidad de Tesla con Apple Music y otras cosas. pic.twitter.com/GRhS15gmDS — Eduardo Arcos (@earcos) December 13, 2022

¿Cómo utilizar Apple Music en un Tesla?

Si estás suscrito al servicio de Apple Music y quieres empezar a disfrutar de tu música en tu coche Tesla, la compañía ha dispuesto unos pasos bastante sencillos para su configuración. En primer lugar, asegúrate de haber actualizado el sistema operativo del Tesla a la última versión disponible (2022.44.25). Después solo sigue estos pasos:

Abre el App Launcher en tu Tesla. Aquí, busca el icono de Apple Music y presiónalo. Desde tu iPhone o Android, escanea el código QR que aparece en pantalla y procede a iniciar sesión con tu Apple ID.

Listo. Ya puedes escuchar tu música favorita desde tu coche Tesla. Eso sí, si quieres hacerlo usando datos móviles, necesitarás una suscripción al servicio Conectividad Premium de Tesla, que tiene un coste mensual de 9,99 euros. Si posees la conectividad estándar, solo podrás escuchar música conectándote a una conexión Wi-Fi previamente desde el coche.

Otras mejoras que llegan a Tesla con la actualización de software de fin de año

Modo Perro en coches Tesla

Además de la compatibilidad nativa con Apple Music, Tesla ha mejorado y lanzado otras funciones a sus vehículos. Entre ellas, tenemos mejoras en el modo perro. Ahora, además de mantener la temperatura del coche a un nivel seguro para tu mascota mientras no estás, también puedes ver qué hace, por medio de la activación de la cámara dentro del habitáculo. Y así, desde la app en el smartphone es posible ver el interior del vehículo en remoto.

Entre otras novedades, el Tesla Model Y recibe el ansiado track mode. En su web, Tesla describe esta función como una que "está diseñada para modificar el control de la estabilidad, el control de la tracción, el freno regenerativo y los sistemas de refrigeración para aumentar el rendimiento y el manejo al conducir en pistas de circuitos cerrados". Ahora, si posees este modelo de coche, también estará al alcance de tu mano.

La última actualización de vacaciones de Tesla tiene otras novedades bastante interesantes, incluyendo la posibilidad de hacer videoconferencias con Zoom —utilizando también la cámara en el interior del habitáculo—. Steam, la popular plataforma de distribución de videojeugos, para el nuevo Model S y Model X. Más juegos para todos los vehículos, mejoras en los controles de climatización del vehículo, mejoras en la interfaz gráfica, entre otros.